Charli D’Amelio lascia Internet senza fiato mentre stupisce gli Streamy Awards in un abito nero abbagliante

Quando parliamo di YouTuber che sono riusciti a raggiungere vette di celebrità senza precedenti, Charli d’Amelio porta a casa la torta. Sebbene originariamente Charli provenga da TikTok, la ballerina ha davvero conquistato i cuori con il suo canale YouTube. Inoltre, la cantante ha guadagnato una fortuna e una base di milioni di fan su YouTube con i suoi video di musica e danza. La ballerina ha fatto il giro del mondo con le sue iconiche danze Renegade. Tutto sommato, Charli d’Amelio è una celebrità che vale milioni ora e ha fatto tutto attraverso il suo canale YouTube.

I primi YouTube Streamy Awards 2022 dal vivo si stanno svolgendo proprio ora e i fan non vogliono altro per Miss Renegade che vincere l’artista emergente dell’anno. Inoltre, lo YouTuber è nominato per il Creatore dell’anno agli YouTube Streamy Awards 2022. Mentre i risultati devono ancora essere annunciati, Charli d’Amelio sta sicuramente vincendo lo YouTuber meglio vestito agli YouTube Streamy Awards 2022 anche se è non una categoria.

Charli d’Amelio fa girare la testa agli YouTube Streamy Awards 2022

Proprio come Stranger Things è lo spettacolo di punta di Netflix, Charli d’Amelio potrebbe anche essere il volto di YouTube. E quest’anno, con i suoi singoli di successo, ha dominato i video più di tendenza sullo streamer. Per non parlare del fatto che sia Charli d’Amelio che sua sorella Dixie, quest’anno, sono state un argomento caldo nella comunità drammatica di YouTube.

PENSIONE PER CHARLI PER ESSERE BREAK OUT ARTIST VINCITORE 2022 PER I PREMI STREAMY @charlidamelio – speranza (@bebchixies) 12 dicembre 2021

La creatrice di YouTube di 18 anni ha lasciato i fan sbalorditi con i suoi splendidi look agli YouTube Streamy Awards 2022. Vestita con un top nero senza maniche che mette in mostra i suoi addominali tonici, la YouTuber ci fa rimanere senza fiato.

faccia di charli, ragazza stessa — Phoebe ♡ sta guardando gli STREAMY AWARDS (@nevadasgnf) 5 dicembre 2022

E sembra che non siamo solo noi, ma anche il cameraman che sembra essere frustato per la ballerina visto come continua a farle una panoramica della telecamera ogni minuto. Inoltre, le battute di Airrack sul riempire il suo vuoto interiore di traumi infantili con la fama non sembrano turbarla, perché si sta portando a casa il premio per essere vestita meglio.

