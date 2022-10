L’ultima versione di Netflix su un altro serial killer esce oggi con La buona infermiera. Il film, che ha ricevuto recensioni favorevoli, vede le vincitrici dell’Oscar Jessica Chastain e Eddie Redmayne nei panni di persone nella vita reale, rispettivamente, Amy Loughren e Charles Cullen. Se stai cercando un thriller da brivido in tempo per la stagione spettrale, ti consigliamo di dare un’occhiata a questo. La storia è spaventosa dato che è basata su eventi veri e la recitazione è fantastica.

Il nuovo film segue la storia di un’infermiera e madre single che vivono nel New Jersey, Amy (Chastain). Fa i turni di notte all’ospedale del Parkfield Memorial Hospital e, sfortunatamente, soffre in silenzio di cardiomiopatia. Nonostante le richieste del suo medico di prendere un congedo medico dal lavoro, non ha un’assicurazione, il che le lascia altra scelta che andare avanti. Quando una nuova infermiera inizia a lavorare al suo fianco di notte, è riscaldata dal supporto e dalle parole gentili dell’uomo, Charles (Redmayne). Non sa che ha precedenti penali e non ha intenzione di fermarsi.

Spoiler avanti per La buona infermiera su Netflix.

Amy è scioccata nel vedere i pazienti in ripresa che iniziano a morire improvvisamente in ospedale e, a quanto pare, Charles è l’unico da incolpare. Si è scoperto che ha intenzionalmente iniettato insulina in sacche per flebo, qualcosa che si rivela mortale.

Questa rivelazione devasta Amy, poiché non solo molte persone sono morte a causa di Charles, ma anche perché lei lo ha lasciato entrare nella sua vita e in quella dei suoi figli. Le due infermiere diventano molto vicine dopo che Charles inizia a lavorare a Parkfield, il che rende la situazione ancora più dolorosa. Alla fine Amy lavora con gli investigatori per eliminarlo.

Charles Cullen viene catturato in The Good Nurse?

Proprio come ha fatto nella vita reale, Charles viene catturato La buona infermiera. Alla fine del film, Amy riesce a ottenere una confessione dal serial killer dopo che gli investigatori non lo fanno. Entra nella stanza degli interrogatori dove è trattenuto e lo costringe a parlare. Inizia a elencare i nomi dei pazienti che ha ucciso, a Parkfield e negli ospedali precedenti. Quando Amy gli chiede perché l’ha fatto, la sua risposta è semplice: “Non mi hanno fermato”.

Prima che i titoli di coda inizino a scorrere, sullo schermo viene visualizzato un testo che spiega cosa è successo alla vita reale di Charles. Alla fine, ha confessato l’omicidio di 29 persone, anche se si dice che il numero sia più vicino a 400. Attualmente sta scontando più ergastoli nella prigione statale del New Jersey a Trenton.

Abbiamo anche una breve scena di Amy e una delle sue figlie mentre si rannicchiano a letto per fare un pisolino insieme. Il testo sullo schermo appare di nuovo, informandoci che Amy è stata in grado di sottoporsi a un intervento chirurgico al cuore e ora vive con la sua famiglia in Florida, ancora un’infermiera praticante.

Per saperne di più sulla storia della vita reale di Charles Cullen, dai un’occhiata al nostro post qui.

La buona infermiera è ora in streaming su Netflix.