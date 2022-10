Channel Zero è su Netflix? (Dove guardare Channel Zero)

Ci sono una vasta gamma di titoli orribili sul piccolo schermo in questi giorni, e non c’è davvero carenza di opzioni quando si tratta di abbuffarsi di un buffet di voci spaventose. Canale Zero sicuramente si distingue come uno dei tanti impegni da non perdere pronti a far dormire gli spettatori con le luci accese molto tempo dopo l’episodio finale.

Serie antologica come storia dell’orrore americana e Specchio nero sono stati grandi successi con i fan nel corso dell’anno. Ma Canale Zero offre un diverso tipo di terrore per coloro che osano dare un’occhiata alla serie trasmessa originariamente su Syfy nel 2016.

Lo spettacolo che ha conquistato il pubblico a casa ha ottenuto il plauso della critica con recensioni favorevoli e punteggi impressionanti su Rotten Tomatoes. Presenta anche un assortimento di giocatori importanti in ogni voce, tra cui Paul Schneider, Fiona Shaw, Amy Forsyth, Rutger Hauer, Steven Weber e Natalie Brown, solo per citarne alcuni.

In totale, ci sono quattro stagioni piene di storie strabilianti che sono tanto agghiaccianti quanto straordinariamente avvincenti. Lo spettacolo è una sessione di abbuffata perfetta per la stagione di Halloween e ha senso che gli abbonati Netflix siano interessati a vedere se è disponibile sul servizio di streaming.

Channel Zero è disponibile su Netflix?

Non è difficile immaginare che le persone siano entusiaste di guardare la serie sul popolare streamer, dato quello che ha da offrire agli spettatori. Ma sfortunatamente, Canale Zero non è disponibile su Netflix e non si sa quando o se cambierà in questo momento.

Ma non tutto è certamente perduto, poiché gli abbonati hanno molti titoli inquietanti che sicuramente spaventeranno piacevolmente i membri come un matto. Tra i tanti programmi terrificanti disponibili ora su Netflix, gli straordinari disponibili per lo streaming ora includono Messa di mezzanotte, Il club di mezzanotte, Tutti noi siamo morti, e L’ossessione di Bly Manor.

Dove puoi guardare Channel Zero

Canale Zero è disponibile per lo streaming su AMC+ e Shudder. Inoltre, la serie può essere trovata su piattaforme VOD come YouTube, Apple TV, Google Play, Amazon Prime e Vudu.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

Verrai a controllare? Canale Zero?