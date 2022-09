‘Celebrity’ Netflix Thriller K-Drama Series: tutto ciò che sappiamo finora

Produzione sulla prima stagione di Celebrità concluso all’inizio di quest’anno, e ora tutto ciò che resta da fare è aspettare che Netflix annunci la data di uscita del thriller k-drama. Stiamo tenendo traccia di tutto ciò che devi sapere Celebrità stagione 1, inclusi trama, cast e data di uscita di Netflix.

Celebrità è una serie thriller originale sudcoreana Netflix diretta da Kim Chul Gyu. Netflix continua a essere incredibilmente fruttuoso con Studio Dragon, che è la società di produzione dietro la serie. Nel corso degli anni Studio Dragon ha prodotto molti k-drama per Netflix, tra cui; Sveglia d’amore, Dolce casa, Il re: monarca eterno, Crash in atterraggio su di tee altro ancora.

Quando è la data di uscita di Netflix?

Netflix deve ancora confermare una data di uscita ufficiale per il k-drama.

Grazie alle nostre fonti abbiamo appreso quella produzione Celebrità è completata, compresa la post-produzione. Ciò significa che dovremmo aspettarci di vedere presto annunciata una data di rilascio.

Ci aspettiamo che Celebrità in uscita su Netflix alla fine del 2022 o all’inizio del 2023.

Qual è la trama Celebrità?

La trama di Celebrità proviene da Naver:

Le celebrità ruotano attorno alla classe emergente chiamata “celebrità” e a coloro che le invidiano. Presenta le feroci paure turbolente e i desideri dolorosi e tristi che circondano il mondo.

Di chi sono i membri del cast Celebrità?

Park Gyu Young è stato scelto per il ruolo principale di Yoon Ji Su. Celebrità sarà il quarto k-drama originale Netflix per Park Gyu Young dopo aver recitato in precedenza Il romanticismo è un libro bonus, Va bene non essere a postoe Dolce casa. Riprenderà anche il ruolo di Yoon Ji Su nelle prossime due stagioni di Dolce casa.

Kang Min Hyuk farà il suo debutto su Netflix in Celebrità nel ruolo principale di Han Joon Kyung. Il batterista e cantante della rock band sudcoreana CN Blue è noto anche per il suo lavoro in altri drammi come Eredi, Intrattenitore e Nave ospedale.

Svegliati e VIP L’attrice Lee Chung Ah farà il suo debutto in Netflix Original nel ruolo principale di Yoon Shi Hyun. Lee Chung Ah ha anche recitato in altri k-dramma popolari come Detective Vampiro e Romanticismo fortunato.

Un altro attore che fa il suo debutto ufficiale su Netflix è Leva e L’ultima missione di Angel: l’amore attore Lee Dong Gun. L’attore è stato scelto per il ruolo principale di Jin Tae Jeon.

Cheo Yong e I puri ricordi del mio cuore l’attrice Jeon Hyo Sung, è il quarto membro del cast a fare il suo debutto in Netflix Original Celebrità nel ruolo di Oh Min Hye.

È stato confermato che Lee Jun Ho, un membro della boy band coreana 2PM, farà un’apparizione come ospite.

Qual è il conteggio degli episodi?

Abbiamo la conferma che ci saranno un totale di 12 episodi di Celebrità.

Ogni episodio avrà una durata approssimativa di 60 minuti.

Non vedi l’ora di guardare Celebrità su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!