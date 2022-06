Celebrando i fantastici papà degli spettacoli e dei film Netflix preferiti questa festa del papà

Il padre è qualcuno che amiamo senza misura, ma esprimere questi sentimenti può essere una sfida. Per questo festeggiare Festa del papà diventa importante. Quindi, celebriamo questo giorno speciale guardando alcuni padri immaginari su Netflix, che sono stati in qualche modo una fonte di ispirazione per noi.

Padri forti e stimolanti di Netflix per la festa del papà

Sarebbe ingiusto se non lo facessimo celebrare questi forti e stimolanti padri dai nostri film e programmi Netflix preferiti su Festa del papà. Ecco alcuni dei padri che ha rotto i confini e sono andati ben oltre per essere lì per i loro figli.

Pesce grosso (2003)

Questo film è tratto da un romanzo, “Big Fish: un romanzo di proporzioni mitiche” di un autore americano, Daniel Wallace. Il tema principale del film è il riconciliazione del rapporto padre-figlio tra Edward (padre) e William (figlio).

Will, all’inizio, non credeva alle storie di suo padre. Pensava che suo padre stesse mentendo e inventando cose sin dalla sua infanzia. Ma verso la fine del film, vediamo Will credere a suo padre mentre i personaggi delle sue storie sono apparsi di fronte a lui nella vita reale.

Anche se Will non ha creduto a Edward per molto tempo, Edward non ha mai smesso di raccontare le sue storie. Non ha smesso di amare Will. Ha sempre sostenuto suo figlio. Questo è ciò che fa un padre.

Alla ricerca di Nemo (2003)

Se vuoi sapere cos’è un padre iperprotettivo sembra, dai un’occhiata a questo film. Alla ricerca di Nemo è la storia di un padre, Marlinche ha perso tutti i membri della sua famiglia ed è determinato a ritrovare il suo unico figlio, Nemo.

Marlin va ben oltre per trovare suo figlio perduto, Nemo. Nemo ottiene rapito di la grande Barriera Corallina e viene trasportato a Sidney. Marlin combatte con tutti, si mette in mezzo e ci prova salva suo figlio. Mentre Nemo è via, ricorda anche quello di suo padre coraggio e cerca di ritrovare la strada di casa.

Padre dell’anno (2018)

Due amici ubriachi parlano di chi vincerebbe se loro papà hanno litigato l’uno contro l’altro. Prendono sul serio questo discorso e tutti devono affrontarne le conseguenze. Questo film originale Netflix mostra la psiche di due diversi tipi di padri.

Per colpa di Wayne, Ben, suo figlio, perde il lavoro. Wayne cerca di sistemare le cose. Questo film mostra che anche di fronte alle critiche e ai commenti delle persone intorno, un padre cerca di fare bene a suo figlio. È il film Netflix perfetto per celebrare un padre e la sua follia questa festa del papà.

Il mio insegnante di polpo (2020)

Il mio insegnante di polpo è un unico documentario su Netflix. Questo Documentario premio Oscar è circa Craig Fosterche era solito tuffarsi in apnea Falsa Baiavicino Città del Capo, Sud Africa. Lì si è imbattuto in un polpo, chi si è connesso con lui e viceversa.

Ha iniziato a documentare lei, la piovra, fino alla fine. Dice che il polpo aveva ha insegnato lui così tanto. Ha imparato Lezioni sulla vita fragile e connessa con natura profondamente. Dopo la morte del polpo, iniziò ad andarci con i suoi figlio e hanno iniziato un progetto, Progetto Cambio Mareper proteggere la vita marina.

L’ultimo ballo (2020)

L’ultimo ballo è un documentario sportivo miniserie su Netflix. Si racconta Michele Giordanola carriera professionale e il Chicago Bulls. Utilizzando filmati inediti del 1997-98 Bulls stagione, il documentario ci porta attraverso il viaggio della vita interiore di uno dei più grandi giocatori di basket.

Michael dice nel documentario che lui è quello che è grazie a lui allenatore. Dice che oltre ai suoi genitori, il suo allenatore è stato quello che lo ha influenzato notevolmente e ha chiamato il suo allenatore un secondo padre.

Altro che genitori, insegnanti sono gli unici, che hanno il potere più grande di far crescere l’anima di un bambino e renderlo la persona più forte. Questo film, quindi, diventa uno dei migliori film Netflix per la festa del papà.

Paternità (2021)

Come suggerisce il nome stesso, il film segue la vita di un padre che sta cercando di crescere una figlia. Il film è basato su Matt Logelinè il più venduto del 2011 memoriale‘Due baci per Maddy: A Memoir of Loss & Love.’

UN la madre muore dopo un anno dal parto di una figlia Paternità. Maddyuna bellissima bambina, viene cresciuta da lei padre single, Matteo. Tante difficoltà, e tante altre critiche, ma con un tremendo sostegno da parte della famiglia; Matthew supera le difficoltà ed è sempre lì per sua figlia.

La coppia padre-figlia è super energico e stimolante.

Sì giorno (2021)

Questa commedia drammatica americana su Netflix parla di una tecnica di genitorialità. Allison e Carlos Torres sono sposati e hanno 3 figli: Katie, Nandoe Elli. Katie e Nando chiamano la loro madre una dittatrice a scuola. Allison e Carlos devono andare a scuola e lì ricevono il consiglio di dare un a si giorno dove possono fare tutto ciò che gli piace.

Ma avranno un giorno del sì solo se avrebbero fatto i compiti e le faccende domestiche e avrebbero tenuto alti i voti. Il film sarà un piacere da guardare con tuo padre e tua madre seduti insieme.

Il progetto Adam (2022)

Il viaggiare nel tempo pilota combattente Adam Reed atterra accidentalmente nel 2022 a Il progetto Adam. Voleva andare all’anno 2018. Ma qui, nel 2022, si incontra il suo io più giovane.

Si allea con questo ragazzo e incontra suo padre mentre viaggia nel tempo. Luigi Cannagiocato da Marco Ruffalò, è il padre e riconosce suo figlio anche se entrambe le versioni sono lì davanti a lui. Tutti e tre diventano a squadra e combattono il nemico.

Il ricongiungimento con il padre e il figlio è un momento travolgente. Hanno combinato perfettamente scienza ed emozioni in questo film. Ryan Reynolds chi interpreta l’adulto Adam nel film afferma che questo è il suo film preferito nella sua filmografia.

Il trambusto (2022)

Uno scout e allenatore NBA, Stanley Sugermangiocato da Adam Sandler, trova un potenziale giocatore spagnolo e lo allena rischiando tutto. Perde il lavoro nel processo. Ma non perde fiducia Bo Cruz ritratto da Juancho Hernangómez.

Bo è anche padre di a figlia. Fa di tutto per proteggerla, incluso accettare l’offerta di Stanley per giocare nella squadra. Anche Stanley ha una figlia adolescente, che ama teneramente.

Sia il diversi tipi di padri avvicinarsi e avere due cose dentro Comune: il loro amore per le figlie e per il gioco. Bo Cruz si rende conto dell’importanza del amore che Stanley gli ha fornito. Bo considerava Stanley come una figura paterna insieme all’allenatore.

Stranger Things (2016-2022)

Non dobbiamo parlare molto di questa serie perché tutti ne sono piuttosto entusiasti. Ma in questo Cose più stranetra ogni personaggio eccitante, abbiamo a padre chi è potente e può fare di tutto per combattere per i bambini: Jim Hopper.

Viene visto in lutto per la perdita di sua figlia all’inizio della serie. Più tardi, diventa il massimo protettivo e più forte personaggio, che aiuta questi bambini, in particolare Undici.

Tutti questi padri sono per noi esempi e ispirazioni. Festeggia questa festa del papà con tuo padre e programmi e film Netflix e facci sapere altri suggerimenti se hai più personaggi che sono grandi padri. Aggiungi all’elenco nella sezione commenti qui sotto.

