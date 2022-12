Chiamando tutti i fan dei reality, L’isola dell’amore negli Stati Uniti ora è in streaming su Netflix! Il 1 dicembre, Netflix ha aggiunto L’isola dell’amore negli Stati Uniti stagione 1 nella sua libreria e ha già trovato un pubblico sullo streamer. Questo non è davvero sorprendente perché L’isola dell’amore negli Stati Uniti è una serie di realtà di successo. In effetti, l’intero L’isola dell’amore il franchising è popolare tra il pubblico di tutto il mondo.

L’isola dell’amore Stati Uniti d’America è basato sull’omonima serie britannica e segue un gruppo di single pronti a socializzare e trovare l’amore pur vivendo in una lussuosa villa isolata dal mondo esterno. Come molti altri reality show di incontri, L’isola dell’amore negli Stati Uniti include anche un sostanzioso premio in denaro.

Una volta che i concorrenti si uniscono in coppia, devono competere in vari giochi e sfide, il tutto nel tentativo di vincere alla fine $ 100.000. Ma c’è un problema! I concorrenti possono essere eliminati con l’aiuto degli spettatori a casa. La coppia che riceve il maggior numero di voti dal pubblico durante l’ultima settimana del gioco viene incoronata vincitrice del concorso. La coppia vincitrice riceverà quindi due buste, una per ciascun partner. Mentre una busta contiene il premio in denaro, l’altra non contiene nulla. Il partner con il premio in denaro può decidere se dividere o meno i soldi con il proprio partner.

Se ti sei già fatto strada L’isola dell’amore negli Stati Uniti stagione 1 su Netflix, probabilmente ti starai chiedendo se c’è uno speciale di riunione. Sfortunatamente, non troverai uno speciale di riunione su Netflix. Ma c’è anche una riunione per la prima stagione? Ecco cosa sappiamo.

C’è una reunion della prima stagione di Love Island USA?

Purtroppo, non c’è una riunione speciale per L’isola dell’amore negli Stati Uniti stagione 1. In effetti, non ci sono riunioni anche per le stagioni 2 e 3. La serie di realtà ha avuto la sua prima riunione speciale con la quarta stagione, che è disponibile per lo streaming su Peacock. Una quinta stagione sarà presentata in anteprima su Peacock nell’estate del 2023.

Non è chiaro il motivo per cui la prima stagione non ha avuto una riunione speciale, ma immagino che le stagioni 2 e 3 non possano avere riunioni a causa della pandemia di COVID-19. Ora che lo show ha finalmente avuto una riunione, sono abbastanza sicuro che andando avanti vedremo riunioni per le stagioni future.

L’isola dell’amore negli Stati Uniti la stagione 1 è ora in streaming su Netflix.