“C’è una ragione per cui Marty non è isterico”: Jason Bateman spiega la calma riflessiva del suo personaggio “Ozark”

Ozark è noto per le sorprese che svela costantemente e per i misteri che crea all’inizio, per poi scioglierli accuratamente verso la fine della stagione. lo spettacolo ha 32 nomination agli Emmy, un pubblico fedele e il plauso della critica mondiale. La sincerità che mettono nel loro lavoro trasuda in ogni tasca dello spettacolo. La complessità e i dettagli che sono entrati negli archi dei personaggi erano così definiti. Era chiaro che i creatori dietro non sono “norme”. La storia con così tanti percorsi che si incrociano non è stata sicuramente facile da scrivere. Eppure, quando è uscito sullo schermo, era a dir poco perfetto. Ma ciò che ha fatto davvero la differenza è stato Marty Byrde di Jason Bateman.

Jason Bateman nel ruolo di Marty Byrde in Ozark

Marty ha portato la sua famiglia agli Ozarks da Chicago. Ha davanti a sé una figlia a cui è stata strappata la vita e una moglie a cui non sa rispondere. La sua convinzione che il denaro calmerà tutto diventa realtà quando il resto della sua famiglia alla fine si unisce all’azienda di famiglia.

Nonostante tutto il caos, mantiene una calma compostezza nelle situazioni più intense come lui che cattura sua moglie mentre fa sesso davanti alla telecamera. È l’epitome della praticità e gestisce tutto attraverso il suo cervello razionale. L’interpretazione di Jason Bateman nei panni di Marty è così deliberata ma sembra altrettanto naturale. Si può solo dire questo perché il personaggio piuttosto allegro di Jason nella vita reale non assomiglia a Marty.

Marty Byrde si sente disciplinato ma caloroso come la figura paterna che è. È quel personaggio prevedibile, razionale e che fa sentire gli spettatori al sicuro mentre guardano uno spettacolo che va su tutte le furie in ogni momento. È radicato e leale, acuto ma generoso. Alla fine della serie, è diventato uno dei personaggi preferiti e Jason, a sua volta, un attore ampiamente apprezzato per la sua interpretazione. Tuttavia, non è sempre stato così.

LEGGI ANCHE: “È doloroso, penso, probabilmente giusto?”: Jason Bateman su Impression of Marty Byrde di Ozark di Jimmy Fallon

Una recensione pungente su Marty dopo la prima stagione

Jason era sicuro di quanto fosse importante Marty per Ozark ed era coerente con il personaggio di Marty per tutto il tempo. Tuttavia, un critico cinematografico del New York Times Mike Hale una volta ha scritto una recensione negativa subito dopo la prima stagione della prima stagione, chiamando Marty “noioso” e “un ragazzo che vedi in aeroporto quando acquisti un biglietto.I tavoli, ovviamente, hanno acceso il critico dopo Ozark ampiamente diffuso e lodi provenivano da tutte e quattro le direzioni.

Questa recensione non ha scoraggiato Jason o gli ha fatto cambiare il modo in cui interpretava Marty. Invece, stagione dopo stagione, abbiamo sbucciato strati di Marty, finché un giorno il suo atteggiamento freddo non è più. Parlando del personaggio di Marty, Jason ha detto: “C’è una ragione per cui Marty non è isterico perché è il centro di tutta la follia. Sapevo perché stavo giocando in quel modo e dove stavo andando e come, si spera, sarà soddisfacente quando arriveremo alla fine della stagione e alla fine della serie.“

Il modo in cui Jason è diventato sottilmente Marty non può essere stato facile. Da una passeggiata casuale e dal modo in cui guida al modo in cui non reagisce alle situazioni difficili, è tutta una prova di quanto sia stato scritto in profondità il personaggio di Marty. E la bellezza con cui Jason lo ha messo in scena. Guardalo in alcuni degli episodi finali dello spettacolo.

Il post “C’è una ragione per cui Marty non è isterico”: Jason Bateman spiega la calma riflessiva del suo personaggio “Ozark” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.