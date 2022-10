“C’è una mia foto in giro” – Come il padre di Ryan Reynolds lo ha lasciato in uno stato di paura per la vita

Avendo membri della famiglia che sono entusiasti e vivaci di tutto è davvero eccitante. Ma cosa succede se accidentalmente fanno qualcosa di orribile che rimane con te per il resto della tua vita? Bene, Ryan Reynolds ha una grande famiglia, ma la sua padre una volta ha fatto qualcosa che potrebbe perseguitarlo per il resto della sua vita.

Ryan una volta rivelato la sua relazione con suo padre su Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni con David Letterman. Anche se lui e sua moglie, Blake Lively, ne avevano un po’ relazione complicata, hanno deciso di essere genitori diversi. Beh, parlando del suo traumatico ancora divertente ricordo con il padre in un’intervista.

LEGGI ANCHE: “L’unica cosa che mi resta di lui” Ryan Reynolds mostra a David gli ultimi cimeli di suo padre

Ryan Reynolds ha una sua foto XXX in circolazione

A volte non puoi controllare le azioni e l’eccitazione dei tuoi genitori. Ma poi quegli errori innocenti li rendono più adorabili. Bene, quando il digitale macchine fotografiche era appena arrivato, il padre del Piscina morta l’attore era molto affezionato creando ricordi. Pertanto, ogni volta che si riunivano per cena o altro, Il padre di Ryan farebbe clic su molte foto. Non era soddisfatto solo facendo clic su di essi. Doveva modificarli e inviarli via e-mail a tutti i presenti lì. Bene, Ryan e Blake, come genitori, fotografano anche i loro figli. Ma cosa Ryan ha fatto è stato un po’ orribile.

Ryan ha rivelato che un giorno, nel bel mezzo della cena, si è alzato e ha preso la macchina fotografica. Dopo essere uscito di soppiatto, è andato direttamente al bagno prendere ap** è una foto con la stessa fotocamera. Tuttavia, lo ha fatto perché lo voleva dai un’occhiata se suo padre modificasse le foto o semplicemente spedisse ogni foto a tutti.

LEGGI ANCHE: Ryan Reynolds ricorda che suo padre faceva “cazzo” mentre i suoi fratelli lo salvano da una “morte disordinata per accoltellamento” nello show Netflix di David Letterman

Ora, è inutile dire che il suo pene l’immagine sta circolando su Internet senza che suo padre si rendesse conto di averlo fatto. Per quanto esilarante possa sembrare, è, ovviamente, imbarazzante per il Avviso rosso attore. Bene, forse ora possiamo capire il le difficoltà deve aver affrontato quando ha dovuto girare scene di nudo con Sandra Bullock La proposta.

Qualcuno dei tuoi genitori ha fatto qualcosa del genere? Condividi il tuo storie divertenti con noi nella casella dei commenti mentre guardi questi film di Ryan su Netflix.

