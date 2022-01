C’è un futuro per The Order dopo la cancellazione della stagione 3?

Netflix ha annunciato il 14 novembre 2020 che il loro show di successo The Order non sarebbe tornato per una terza stagione.

La notizia ha lasciato i fan con domande senza risposta poiché il finale sbalorditivo ci ha lasciato con una serie di trame irrisolte

Ma c’è speranza per la stagione 3 di The Order nonostante la cancellazione di Netflix?

L’Ordine stagione 2 | Rimorchio ufficiale | Netflix

Cos’è The Order e perché è stato cancellato prima della stagione 3?

The Order è uno spettacolo drammatico horror realizzato da Netflix, che segue lo studente universitario Jack Morton mentre entra a far parte di una società segreta, tenta di vendicare la morte di sua madre ed entra in un mondo di magia.

Ha due stagioni disponibili per lo streaming, rilasciate a marzo 2019 e giugno 2020, ed è riuscita a segnare il 100% su Rotten Tomatoes. Nonostante questo successo e l’impressionante affluenza di fan, Netflix ha deciso di non rinnovare lo spettacolo per una terza stagione, e alcuni hanno speculato sul perché.

Sebbene Netflix non rilasci giustificazioni per le loro decisioni, Looper ha fatto delle ipotesi. Netflix ha cancellato una serie di buoni spettacoli nel 2020, incluso Dark Crystal: L’era della resistenza, Carbonio alterato, La società, e Non sono d’accordo con questo— il che significa che avrebbero potuto semplicemente scegliere luoghi in cui avrebbero potuto risparmiare denaro e ritenere lo spettacolo troppo di nicchia per far crescere un ampio seguito.

Più interessante, tuttavia, è il fatto che Netflix apparentemente ha un metodo quando si tratta dei loro nuovi contenuti: dare agli spettacoli due stagioni per trovare la loro posizione e, in caso contrario, ridurre le perdite e concentrarsi sulla creazione di qualcosa di nuovo. Questa potrebbe benissimo essere la spiegazione per il loro abbandono di The Order, semplicemente non era cresciuto abbastanza presto da valere il tempo di Netflix quando avrebbero potuto passare ad altri sviluppi.

Il creatore dell’Ordine sulla sua cancellazione

È sicuro dire che i fan erano sconvolti quando l’acclamato spettacolo è stato cancellato e molti si sono rivolti al creatore dello spettacolo, Dennis Heaton, con domande. La sua risposta iniziale alla notizia è stata gratitudine nei confronti di Netflix e degli attori.

Parlando su Twitter dopo la cancellazione, Dennis Heaton ha dichiarato: “Per due stagioni sono stato onorato di lavorare con un cast e una troupe incredibili in The Order per @netflix. È una delle migliori esperienze della mia carriera. Sfortunatamente, non torneremo, ma conserverò sempre con me i ricordi e gli oggetti di scena che ho rubato. Grazie a tutti per la visione”.

Tuttavia, il suo contenuto si è rapidamente spostato verso l’accordo con i fan sconvolti e pieni di speranza allo stesso modo, fornendo persino ai fan aspiranti punti della trama e suscitando speranza per un remake cinematografico della storia in futuro:

“PS – Jack avrebbe risollevato Alyssa dalla morte, ma lei sarebbe tornata sbagliata. Ad esempio, Pet Sematary è sbagliato”, ha aggiunto. “Probabilmente posseduto da Zecchia. E un intero branco di altri cadaveri stavano tornando con lei.

Ovviamente, i creatori del lavoro vorranno che continui, ma non capita tutti i giorni di rendere così chiaro che non è stata una decisione di Heaton quella di cancellare lo spettacolo, con grande sollievo dei fan.

I fan possono farci qualcosa?

Sebbene non siano stati apportati veri aggiornamenti dall’annuncio della cancellazione dello spettacolo, ci sono alcuni progetti di fan che stanno tentando di riportare lo spettacolo in vita. Non sorprende che Heaton stia incoraggiando anche questo, cambiando persino la biografia del suo account ora inattivo in “Annullare l’ordine non è stata una mia decisione. Contatta Netflix.

I fan hanno anche avviato una petizione per rinnovare lo spettacolo, che ha ottenuto quasi 10.000 firme nel momento in cui scrivo.

Ci sarà sempre una community di fan e opere di fan come le fanfiction che aiutano spettacoli come The Order a vivere per sempre e, naturalmente, le due stagioni che sono state rilasciate saranno sempre disponibili per la visione di nuovo. I fan devono solo mantenere la speranza e provare a godersi ciò che già hanno.

Chissà, forse un antico incantesimo di magia oscura incoraggerà Netflix a riconsiderare il futuro della terza stagione di The Order?

Le stagioni 1 e 2 di The Order sono ora disponibili per lo streaming su Netflix.

