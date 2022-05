C’è qualcuno di Are You The One? stagione 6 ancora insieme?

Il programma di appuntamenti di MTV Sei quello giusto? sta vedendo una rinascita di popolarità ora che è in streaming su Netflix negli Stati Uniti e i fan della serie saranno felici di sapere che la stagione 6 è stata appena aggiunta questo mese. C’è così tanto caos e dramma che si svolgono in ogni stagione, con uomini e donne single che cercano di capire quale sia la loro coppia perfetta. E sebbene un algoritmo determini chi dovrebbe stare insieme, ciò non significa che i concorrenti vogliano seguire il verdetto.

In Sei quello giusto? nella sesta stagione, molti dei concorrenti avevano già iniziato a flirtare con altri co-protagonisti prima di scoprire che il loro abbinamento perfetto era qualcuno di completamente diverso. Quindi cosa è successo da quando la puntata è stata presentata per la prima volta su MTV nel 2017? Abbiamo tutti i dettagli sugli abbinamenti perfetti qui!

Nel caso in cui non hai finito la stagione o semplicemente non ricordi per chi sono gli abbinamenti perfetti Sei quello giusto? stagione 6 sono, dai un’occhiata alla nostra lista qui sotto!

Sei quello giusto? partite della sesta stagione

Nicole Spiller e Tyler Colon

Geles Rodriguez e Clinton Moxam

Audrey Diaz e David Shad

Zoe Pugh e Ethan Cohen

Alexis Eddy e Anthony Martin

Keyana Land e Michael Johnson

Nurys Mateo e Dimitri Valentin

Alivia Hunter e Malcolm batterista

Diandra Delgado e Kareem Fathalla

Uche Nwosu e Joe Torgerson

Jada Allen e Keith Klebacher

Sei quello giusto? cast della sesta stagione: c’è ancora qualcuno insieme?

Sorprendentemente, l’unica coppia di Sei quello giusto? la sesta stagione che è ancora insieme è una che non era la coppia perfetta l’uno dell’altro! Clinton Moxam e Uche Nwosu si sono avvicinati durante lo spettacolo e hanno iniziato una vera relazione romantica dopo la fine. Flash forward al 2021 e i due si sono sposati a Chicago, nell’Illinois! Se vai sui loro account Instagram, puoi vedere nuove foto dei due che sembrano felici e carini insieme. Guarda un’immagine qui sotto.

Per quanto riguarda il resto del Sei quello giusto? cast della sesta stagione, nessuno degli altri concorrenti sta uscendo insieme oggi, tuttavia uno dei compagni di cast sta uscendo con qualcuno delle stagioni precedenti. Secondo The Cinemaholic, Joe Torgerson ha avuto una relazione con Sei quello giusto? la star della quarta stagione Mikala Thomas e, secondo Instagram, stanno ancora andando forte. Guarda una foto recente della coppia insieme qui!

Sei quello giusto? Il concorrente della sesta stagione Anthony Martin ha continuato ad uscire con Shannon Duffy da Sei quello giusto? stagione 5, e i due condividono un bambino insieme. Shannon ha recentemente avuto un altro figlio, ma non sappiamo chi sia il padre. Dato che lei e Anthony sono stati a intermittenza e lui non ha pubblicato nulla sul secondo figlio, diamo per scontato che si siano lasciati per sempre.

Siamo così felici per il nostro Sei quello giusto? allume della sesta stagione che hanno trovato l’amore dentro e fuori dallo schermo!

Puoi trasmettere in streaming Sei quello giusto? stagioni 4 e 6 in questo momento su Netflix USA