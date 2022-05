C’è qualcuno di Are You The One? stagione 4 ancora insieme?

NEW YORK, NY – 02 GIUGNO: (LR) Camille Satterwhite, Mikala Thomas, Morgan St. Pierre, Prosper Moongue-Muna, Francesca Duncan, Giovanni Rivera e Tori Deal partecipano a “Are You The One?” di MTV Premiere della quarta stagione il 2 giugno 2016 a New York City. (Foto di Astrid Stawiarz/Getty Images per MTV)

Sei quello giusto? potrebbe essere stato presentato in anteprima nel 2014, ma ha visto una rinascita di popolarità grazie a Netflix. Lo spettacolo di appuntamenti di MTV che vede uomini e donne single trovare il loro “abbinamento perfetto” ha otto stagioni alle spalle con un’altra in arrivo. Ma mentre aspettiamo Sei quello giusto? stagione 9 in anteprima entro la fine dell’anno, possiamo guardare o rivedere le due stagioni attualmente in streaming su Netflix.

Al momento di questo articolo, Sei quello giusto? le stagioni 4 e 6 sono disponibili per la visione su Netflix USA. Entrambe queste stagioni sono sicuramente piene di dramma e vale la pena guardarle! Se non hai familiarità con lo spettacolo, i concorrenti vengono abbinati da un algoritmo e trascorrono lo spettacolo cercando di capire chi sia la loro altra metà. C’è un gran premio alla fine che possono vincere se trovano le loro partite.

Ma anche se ogni concorrente è abbinato a qualcuno che presumibilmente è la loro anima gemella, ciò non significa che finiscano insieme nella vita reale. Siamo qui per abbattere il Sei quello giusto? partite della stagione 4 e discuti se qualcuno di loro è ancora insieme o meno oggi.

Sei quello giusto? partite della stagione 4

Consulta l’elenco completo di Sei quello giusto? di seguito le partite della stagione 4:

Sam Handler e Alyssa Ortiz

Giovanni Rivera e Francesca Duncan

Cam Bruckman e Julia Rose

Tyler Norman e Camille Satterwhite

Stephen McHugh e Nicole Brown

Prosper Muna ed Emma Sweigard

John Humphrey e Victoria Wyatt

Cameron Kolbo e Mikala Thomas

Asaf Goren e Kaylen Zahara

Morgan St. Pierre e Tori Deal

Sei quello giusto? cast della quarta stagione: dove sono adesso?

Nonostante ci siano alcune connessioni genuine e seri flirt tra le partite in corso Sei quello giusto? stagione 4, nessuna delle coppie è ancora insieme oggi. Detto questo, due dei concorrenti hanno continuato a formare storie d’amore con Sei quello giusto? stelle di altre stagioni. Mikala Thomas, ad esempio, ha una relazione con il membro del cast della sesta stagione Joe Torgerson. Condividono spesso foto carine tra loro sui loro Instagram e nel febbraio 2021 si sono fidanzati!

Oltre a Mikala e Joe, Sei quello giusto? La star della quarta stagione Cam Bruckman è sposata con la concorrente della quinta stagione Carolina Duarte. I due sono così adorabili sui social media e hanno una bambina in arrivo, che dovrebbe nascere a luglio!

Gli altri concorrenti di Sei quello giusto? sono passati dallo spettacolo con nuove relazioni. Curiosità: la star della quarta stagione Julia Rose ora esce con Jake Paul! Guarda una loro foto da Instagram qui.