Cattive notizie per i fan di “Workin’ Moms” sulla prossima stagione 7 su CBC e Netflix

Spettacoli o film sulle donne e le loro riflessione in ogni modo sono sempre importanti. Danno al mondo l’idea di quello che stanno passando. Uno di questi spettacoli Netflixche ha ricevuto immenso amore dalle donne, soprattutto madri, è Mamme lavoratrici. Sfortunatamente, ci sono cattive notizie per i fan in merito stagione 7 dello spettacolo.

Ecco le sfortunate notizie sulla stagione 7 di Workin’ Moms per i fan!

Scritto e diretto da Caterina Reitman Mamme lavoratrici avrà il suo 7a stagione nel 2023. La commedia drammatica parla del viaggio pieno di problemi e guasti di mamme.

La sitcom rappresenta la vita delle madri, che ci provano equilibrio loro vita personale, professionale, sociale e familiare. È certamente una buona notizia per i fan che una nuova stagione sia in lavorazione, ma c’è un problema. Catherine Reitman, che recita anche nello show, ha recentemente annunciato che questa prossima settima stagione dello show sarà il finale dello show.

Nel suo annuncio, lei ringraziato i suoi partner CBC e Netflix anche per, “stare dietro a uno spettacolo che punta una torcia negli angoli più bui della maternità.” Lei allora ha ringraziato tutti coloro che hanno amato lo spettacolo e le ha detto lo stesso di persona.

Reitman tornerà nell’ultima stagione insieme a Dan Kind, Philip Sternberg, Jessalyn Wanlim e altri. Ha anche pubblicato un video su Twitter aggiornando i fan sullo spettacolo e ha chiamato lo spettacolo “divertente” e “profondamente in movimento”. Ecco il video tweet della stessa creatrice.

Grande annuncio oggi dal team #WorkinMoms. La stagione 7 sta arrivando, ma c’è qualcosa che dovresti sapere… pic.twitter.com/OM78RwdMLm — Working Moms (@WorkinMoms) 20 giugno 2022

L’ultima stagione ha ‘lettere d’amore’ sia da suo padre che dai fan. Poiché la stagione precedente si è conclusa con un cliffhanger, la prossima stagione sarà interessante da guardare. La settima e ultima stagione di Mamme lavoratrici sarà la produzione esecutiva di Reitman, Sternberg, Tina Horwitz, Jonathan A. Walker e Joe Sorge insieme a Jessie Gabe e Karen Kicak, che saranno anche showrunner dell’ultima stagione. I fan possono aspettarsi l’ultima stagione di Mamme lavoratrici per trasmettere su CBC nell’inverno 2023, seguito da streaming su Netflix in altre parti del mondo.

Hai già visto questo favoloso spettacolo? In caso contrario, puoi guardarlo in modo abbuffato qui su Netflix.

