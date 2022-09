Catherine è chiamata Birdy su Netflix? (dove guardare)

Il nuovo film di Lena Dunham Catherine ha chiamato Birdy è una commedia medievale di formazione con protagonista Game of Thrones l’attrice Bella Ramsey nel ruolo del titolo. Basato sull’omonimo romanzo del 1994 di Karen Cushman, Catherine ha chiamato Birdy segue una ragazza di 14 anni mentre naviga crescendo in un regno medievale e cercando di evitare potenziali corteggiatori selezionati personalmente da suo padre.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival (TIFF) all’inizio di settembre. Questo fine settimana, Catherine ha chiamato Birdy debutterà in sale selezionate in tutto il paese.

Ramsey è affiancato nel cast da Andrew Scott, Billie Piper, Joe Alwyn, Dean-Charles Chapman, Ralph Ineson e Russell Brand. Dunham dirige una sceneggiatura che ha scritto. Finora, il film ha ricevuto ottime recensioni dalla critica, dicendo che è una versione fresca e fantasiosa del genere della maturità.

Catherine è chiamata Birdy su Netflix?

L’ultimo lungometraggio di Dunham non è in streaming su Netflix, ma sulla piattaforma sono disponibili alcune commedie medievali.

Disincanto

Monty Python e il Santo Graal

Anche Merlin è in streaming e, sebbene non sia una “commedia”, è una serie di avventura fantasy con un tono più spensierato rispetto ad alcuni dei film d’epoca più pesanti all’interno del genere.

Coloro che cercano di supportare Bella Ramsey potrebbero considerare di guardare lo spettacolo animato Hilda o La peggior strega. Billie Piper recita nel film Netflix Garanzia. Se ti piace Dunham e il suo stile di commedia, progetti come Facile, Schiantarsio Questo è 40potrebbe essere interessante e tutti sono attualmente disponibili su Netflix.

Dove guardare Catherine Called Birdy

Catherine ha chiamato Birdy esce nelle sale il 23 settembre. Scopri se il film è in programmazione vicino a te. Se non riesci ad andare al cinema, puoi guardarlo a casa tramite Prime Video a partire dall’inizio 7 ottobre.

