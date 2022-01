‘Cat Burglar’: primo sguardo alla nuova serie animata dai creatori di ‘Black Mirror’

A febbraio 2022, Netflix rilascerà una nuova serie animata chiamata Cat Burglar. I dettagli sono estremamente scarsi al momento, ma ecco alcune foto in anteprima della nuova serie di animazione.

La nuova serie uscirà su Netflix il 22 febbraio 2022 in tutto il mondo. Verrà rilasciato insieme L’amore è il Giappone cieco e GARA: Bubba Wallace.

Ecco come Netflix descrive la nuova serie:

“La follia dei cartoni animati classici incontra un quiz interattivo in una nuova serie dai creatori di “Black Mirror”.”

Giacomo Adomiano è a bordo per dare la voce al personaggio di Rowdy. Adomian è noto soprattutto per i suoi cabaret e le apparizioni in artisti del calibro di Commedia! Scoppio!. È anche noto per aver doppiato i personaggi in una sfilza di programmi, tra cui quello di Netflix Cerchi, Bojack Cavaliere, e Lavoro interno. Altrove, ha doppiato Duncanville, Abbastanza vicino, Harley Quinn, e Grillo Banana Maiale Capra.

Alan Lee Secondo quanto riferito, è a bordo per doppiare Peanut nella nuova serie. È noto principalmente per la recitazione vocale e il doppiaggio. Ha fornito i doppiaggi per Gioco del calamaro per esempio, ma è meglio conosciuto per Aldnoah.Zero, Illang: La Brigata Lupo e Da nessuna parte, amico.

Quindi, senza ulteriori indugi, ecco le prime immagini della prossima serie Netflix, Gatto ladro:

Il Specchio nero i creatori Charlie Brooker e Annabel Jones hanno formato in particolare la loro compagnia chiamata Broke and Bones dopo la loro partenza da Endemol Shine Company nel 2020.

Finora da Broke and Bones, abbiamo visto l’uscita di tre titoli tra cui Morte al 2020 e il suo seguito Morte al 2021. Hanno anche pubblicato la serie di docu guidata da Rob Lowe L’attacco dei cliché di Hollywood! che è caduto nel 2021. Ci stanno anche lavorando Cunk sulla Terra in arrivo su Netflix a livello internazionale nel 2022 e sulla BBC nel Regno Unito.

Specchio nero sembra essere in pausa permanente, come abbiamo discusso in precedenza, anche se si dice che uno spin-off della USS Callister sia in fase di sviluppo.

Gatto ladro non è l’unica serie animata in uscita a febbraio 2022 che prende in prestito il suo stile da un’epoca passata. Lo spettacolo di Cuphead! basato sul videogioco dovrebbe arrivare anche nel febbraio 2022.

Abbiamo ancora molto da imparare su questa nuova serie e terremo aggiornato questo post nel tempo. Facci sapere se questo ti interessa nei commenti in basso.