Cast vocale di Paranormal Park dalla nuova serie Netflix

Dead End: Paranormal Park sta per uscire in tutto il mondo su Netflix, ma da dove riconosci il cast vocale?

Un’altra settimana, un’altra serie animata di Netflix dominerà le nostre liste di controllo serali. Domani, 16 giugno, il gigante dello streaming lancerà il suo ultimo spettacolo animato originale, Dead End: Paranormal Park.

Adattando le graphic novel di DeadEndia e la serie web Dead End, Paranormal Park dovrebbe apparire nella Top 10 degli elenchi di tutto il mondo poiché la rappresentazione transgender e LGBTQ+ è in prima linea in questo prossimo spettacolo di commedia horror.

Tuttavia, i fan stanno iniziando a riconoscere alcuni dei doppiatori di Dead End: Paranormal Park, quindi da dove conosci potenzialmente il cast?

Incontra il vicolo cieco: cast vocale di Paranormal Park

The Dead End: Paranormal Park ha un cast vocale notevolmente più piccolo rispetto a molti altri titoli animati originali di Netflix, con i seguenti attori che trascorreranno un’estate spaventosa sul gigante dello streaming:

Zach Barack nel ruolo di Barney Guttman

Kody Kavitha nel ruolo di Norma Khan

Alex Brightman nel ruolo di Pugsley Guttman

Kenny Tran nel ruolo di Logan (Logs Nguyen)

Emily Osment nel ruolo di Courtney Cahatel

Kathreen Khavari nel ruolo di Badyah Hassan

Clinton Leupp nel ruolo di Pauline Phoenix

Zach Barack è un attore, cantante e comico transgender di Chicago che è diventato rapidamente una stella nascente nell’industria cinematografica e televisiva. Barack è apparso per la prima volta in Los Angeles’s Finest nei panni di Sam con un ruolo successivo come Nico in Transparent, entrambi del 2019.

Tuttavia, la sua grande svolta è arrivata in Spider-Man: Far From Home, dove ha interpretato Zach che, secondo IMDB, è il primo personaggio apertamente transgender in un film Marvel.

Kody Kavitha è un’altra stella nascente, avendo fatto il suo debutto professionale in Outsourced (2010-11). Negli anni successivi, Kavitha è apparsa in artisti del calibro di 90210, New Girl, The Cleaners, Conan, Awkward e We Bare Bears.

Probabilmente i suoi due ruoli più importanti fino ad oggi sono stati quelli di Sunita nella serie Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles (2019) e la voce di Cocoa Cookie nel videogioco Cookie Run: Kingdom (2021).

Alex Brightman è un attore, cantante e scrittore americano che in origine si è fatto un nome nell’industria del teatro musicale. Il 35enne ha vinto le nomination per il Tony Award come miglior attore in un musical grazie alle interpretazioni di Dewey Finn in School of Rock (2016) e il personaggio del titolo in Beetlejuice the Musical (2019).

Brightman è apparso anche in Impractical Jokers, The Good Fight, Teen Titans Go! e Law & Order: SVU.

Foto di Bruce Glikas/Getty Images

Kenny Tran è un’altra stella nascente dell’industria televisiva e il nativo della California sta facendo il suo primo debutto in una grande produzione in Dead End: Paranormal Park. Secondo IMDB, i suoi unici ruoli precedenti erano nei cortometraggi “We the Internet TV” e “Isaac”.

Emily Osment è probabilmente il membro del cast più famoso di Dead End: Paranormal Park, avendo interpretato Gerti Giggles in Spy Kids e Lilly Truscott in Hannah Montana. Il 30enne ha anche recitato in artisti del calibro di Beverly Hills Chihuahua, Friends, Two and a Half Men e The Kominsky Method.

Osment ha anche ruoli ricorrenti in Young Sheldon come Mandy McAllister e I Griffin come Ruth Cochamer.

Foto di Dimitrios Kambouris/Getty Images per WarnerMedia

Kathreen Khavari, una veterana del grande schermo e del piccolo schermo allo stesso modo, la nativa della California ha ottenuto il riconoscimento per il suo sketch “Brain of Terror” in cui interpretava 11 incredibili personaggi diversi.

I suoi ruoli più famosi sono arrivati ​​in Insecure come Patricia (2016-18) e Big Little Lies come Samantha (2017). Tuttavia, i fan più esperti della Marvel riconosceranno anche la voce di Khavari come Ms Marvel, ovvero Kamala Khan delle varie serie animate e videogiochi associati al MCU.

Infine, Clinton Leupp è un attore e comico che è meglio conosciuto come il loro popolare personaggio da drag ‘Miss Coco Peru’. Leupp (come il Perù) è stata un’icona degli spettacoli personali negli Stati Uniti per più di due decenni, con “Conversations with Coco” che è stato uno degli eventi più popolari nel Drag Calendar dal 2005 al 2015.

Il 56enne sta ancora entusiasmando il pubblico di tutto il mondo, con precedenti ruoli televisivi come Will & Grace (2001), Arrested Development (2005), Detroit 1-8-7 (2011) e How I Met Your Mother (2010) ).

Foto di Michael Buckner/Getty Images per Advocate

Di Tom Llewellyn – [email protected]

