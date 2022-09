Cast, sinposi, libro e altro del film Poison Rose

Il 1 settembre La rosa velenosa con John Travolta e Morgan Freeman è stato rilasciato su Netflix e non ci è voluto molto per assicurarsi un posto nella lista dei 10 migliori film. A partire dal 9 settembre, è attualmente al numero 7. Quindi, se ti stavi chiedendo se vale la pena aggiungere il film alla tua watchlist, siamo qui per dirti che lo è. Ma se hai bisogno di un po’ più di persuasione, abbiamo condiviso tutto ciò che devi sapere La rosa velenosa sotto. Una volta che avrai imparato di più sul film, vorrai vederlo subito.

Prima di immergerci nel parlare del film, vale la pena ricordare che non è un originale Netflix. Invece, Netflix ha acquisito i diritti di licenza dal fornitore di contenuti. Non si sa per quanto tempo Netflix avrà i diritti di streaming del film, quindi è importante che tu lo guardi il prima possibile.

Senza ulteriori indugi, ecco tutto quello che c’è da sapere La rosa velenosa.

Di cosa parla il film La rosa velenosa?

La rosa velenosa è un thriller del 2019 diretto da George Gallo e Francesco Cinquemani da una sceneggiatura co-scritta da Cinquemani, Richard Salvatore e Luca Giliberto. Racconta la storia di Carson Phillips, un ex giocatore di football sfortunato diventato investigatore privato che viene assunto per indagare su un caso di persona scomparsa, solo per ritrovarsi invischiato in una rete di crimini mentre affronta anche il suo oscuro passato.

Il cast di Poison Rose

L’attore vincitore di un Emmy Award John Travolta recita nel ruolo principale di Carson Phillips. Travolta è noto per i suoi ruoli in Carrie, Grasso, Pulp Fiction, Lacca per capelli, Da Parigi con amore, Selvaggi e The People v. OJ Simpson: American Crime Story.

L’attore vincitore del Golden Globe Morgan Freeman interpreta Doc nel film. Come Travolta, Freeman ha una lunga filmografia. È noto per i suoi ruoli in Alla guida della signorina DaisySe7en, La lista dei desideri, Ricercato, Il Cavaliere Oscuro e Ora mi vedi.

Di seguito l’elenco completo del cast:

John Travolta nel ruolo di Carson Phillips

Morgan Freeman come Doc

Brendan Fraser nel ruolo del dottor Miles Mitchell

Famke Janssen nel ruolo di Jayne Hunt

Ella Bleu Travolta nel ruolo di Rebecca ‘Becky’ Hunt

Robert Patrick nel ruolo dello sceriffo Bing Walsh

Peter Stormare nel ruolo di Slide Olsen

Kat Graham nel ruolo di Rose

Blerim Destani come Lorenzo

Devin Ellery nel ruolo di Happy Chander

Alice Pagani nel ruolo di Violet Gregory

Nick Vallelonga nei panni di Nick la guardia del corpo gigante

The Poison Rose è tratto da un libro?

Sì! Il thriller è basato sull’omonimo romanzo del 2018 di Richard Salvatore. Puoi acquistare il libro tramite Amazon in versione cartacea o tramite Kindle.

Dove è stato girato La rosa velenosa?

La produzione è avvenuta in Georgia, Texas e Italia. Come riportato da TheCinemaholic, il film è stato girato a Savannah, Georgia, Richmond Hill, Georgia, San Antonio, Texas e Roma, Italia.

Guardare La rosa velenosain streaming ora solo su Netflix.