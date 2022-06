Cast instabile, aggiornamenti sulle versioni, sinossi e altro ancora

Una nuova serie comica intitolata Instabile arriverà su Netflix e abbiamo creato una guida con tutte le informazioni importanti sullo spettacolo da condividere con te.

Instabile è stato annunciato per la prima volta ad aprile con Netflix che ha rivelato di aver dato il via libera a una serie comica creata da Rob Lowe, suo figlio John Owen Lowe e Victor Fresco. È stato ispirato dalla relazione sui social media di Rob e John. John è noto per aver trollato umoristicamente suo padre sui social media su alcune delle sue foto su Instagram, che spesso diventavano virali.

Netflix è stata orgogliosa di affrontare questa serie con lo streamer che ha affermato: “Siamo molto entusiasti di lavorare con Victor, Rob e John Owen”, ha dichiarato Tracey Pakosta, Head of Comedy di Netflix. “Loro tre – e la loro sensibilità selvaggiamente divertente e intelligente – si adattano perfettamente alla nostra lista crescente di commedie sceneggiate”.

The Lowes, Fresco e Marc Buckland sono i produttori esecutivi, ma non sono stati ancora rivelati uno sceneggiatore e un regista capo. Continua a leggere per scoprire tutto ciò che devi sapere Instabile!

Cast instabile

Quando la serie comica ha avuto il via libera, solo Rob Lowe e John Owen Lowe sono stati annunciati per recitare nella serie. Interpreteranno i personaggi principali dello show e condivideranno una relazione padre e figlio.

Il 15 giugno, Netflix ha annunciato sette nuovi membri del cast e potresti riconoscerne alcuni.

Ecco l’elenco del cast tramite il comunicato stampa di Netflix di seguito:

Rob Lowe nel ruolo di Ellis – Il CEO di un’azienda biotecnologica di successo.

– Il CEO di un’azienda biotecnologica di successo. John Owen Lowe nel ruolo di Jackson – Un giovane socialmente sfidato che va a lavorare per suo padre, Ellis.

– Un giovane socialmente sfidato che va a lavorare per suo padre, Ellis. Sian Clifford come Anna – Il CFO dell’azienda di Ellis. È forte, supponente e molto fedele al suo capo, Ellis.

– Il CFO dell’azienda di Ellis. È forte, supponente e molto fedele al suo capo, Ellis. Rachel Marsh nel ruolo di Luna – Un ingegnere biotecnologico timido e goffo a cui piace lavorare con la sua amica e partner di ricerca, Ruby.

– Un ingegnere biotecnologico timido e goffo a cui piace lavorare con la sua amica e partner di ricerca, Ruby. Emma Ferreira nel ruolo di Ruby – Un genio biotecnologico estroverso e amichevole.

– Un genio biotecnologico estroverso e amichevole. Aaron Branch nel ruolo di Malcolm – Malcolm è un amico di lunga data di Jackson e il project manager dell’impresa rivoluzionaria a cui ha lavorato la società di biotecnologie.

– Malcolm è un amico di lunga data di Jackson e il project manager dell’impresa rivoluzionaria a cui ha lavorato la società di biotecnologie. Fred Armisen nel ruolo di Leslie – Leslie è la terapista nominata dal consiglio di Ellis.

– Leslie è la terapista nominata dal consiglio di Ellis. Tom Allen come TJ e JT Parr come Chaz – Non sono fratelli molto brillanti e nemici di Ellis. TJ e Chaz hanno ottenuto le loro posizioni nel consiglio di amministrazione solo perché il loro ricco padre ha contribuito a finanziare l’azienda di Ellis.

Sinossi instabile

Abbiamo condiviso la sinossi ufficiale tramite Variety di seguito:

Lo spettacolo segue un figlio introverso (John Owen Lowe) che va a lavorare per suo padre (Rob Lowe) di grande successo e selvaggiamente eccentrico per salvare lui e la sua azienda biotecnologica di successo dal disastro.

Aggiornamenti di rilascio instabili

Netflix non ha ancora annunciato la data di uscita ufficiale e sembra che ci vorrà del tempo prima che lo streamer lo faccia. Secondo quanto riferito, la produzione dovrebbe iniziare a giugno e proseguire fino a settembre. C’è una possibilità che lo spettacolo possa uscire alla fine del 2022, ma per ora ci stiamo orientando maggiormente verso un’uscita all’inizio del 2023. Una volta che Netflix annuncerà la data di uscita ufficiale, sarai il primo a saperlo.

Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori notizie e copertura Instabile!