Cast di Perfect Pairing, data di uscita, sinossi e altro ancora

Sorseggia, rilassati e rilassati con la nuova commedia romantica di benessere Un abbinamento perfetto con Victoria Justice e Sesso/Vita star Adam Demos. L’uscita dell’affascinante storia d’amore è prevista per questo maggio e Netflix ci ha appena inviato una prima occhiata al film.

Ex fidanzata pazza il regista Stuart McDonald dirigerà una sceneggiatura scritta da Elizabeth Hackett e Hilary Galanoy. La coppia in precedenza ha scritto film romantici come Innamorato che cade e Amore, garantito. Hackett e Galanoy saranno anche produttori esecutivi insieme a Nathan Mayfield (Maree), Tracey Robertson (Maree) e Fernando Szew. Robyn Snyder (Innamorato che cade), Deborah Evans (Aldilà del Partito), Deborah Glover (Maree) e Tracey Vieira (Natale in Fattoria) stanno producendo.

Un abbinamento perfetto debutterà a livello globale giovedì 19 maggio 2022. I progetti Netflix usciranno alle 00:00 PT / 3:00 ET il giorno del rilascio.

Victoria Justice interpreta la protagonista femminile Lola, un’ex dirigente di un’azienda vinicola di Los Angeles, mentre Adam Demos interpreta un robusto manager di una stazione di ranch di nome Max. Demos è meglio conosciuto per il suo ruolo da protagonista nella focosa serie Netflix Sesso/Vita e ha anche recitato nel film Netflix Innamorato che cade, dagli stessi autori. La giustizia in precedenza ha guidato la commedia Netflix Aldilà del Partito.

Ecco l’intero cast:

Ecco la sinossi ufficiale, per gentile concessione di Netflix:

Quando Lola (Victoria Justice), un duro dirigente di vendita di un’azienda vinicola di Los Angeles, lascia il lavoro nella speranza di avviare una propria società di distribuzione di vino, si prenota con entusiasmo un biglietto aereo per l’Australia rurale per inseguire il suo primo potenziale cliente, Vaughn Family Wines . Sfortunatamente per Lola, la famiglia Vaughn non è interessata a fare affari con un’azienda alle prime armi. Desiderosa di mettersi alla prova, Lola si offre volontaria per ricoprire un posto vacante nell’allevamento di pecore Vaughn come bracciante.

All’inizio, Lola non sembra tagliata per il duro lavoro di rammendare recinzioni e litigare con le pecore, ma lei e l’affascinante manager della stazione Max (Adam Demos) stringono un’amicizia mentre lui la addestra. E, mentre si aprono l’un l’altro, Lola scopre che l’Australia le ha fatto conoscere molto di più del semplice amore per l’imprenditorialità con un ritrovato amore per Max. Ma i segreti di Max impediranno a Lola di raccogliere ciò che semina romanticamente?