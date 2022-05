Cast di New Girl: dove sono adesso?

Anche se è passato del tempo da allora Nuova ragazza concluso con il suo finale di serie nel 2018 non è passato abbastanza tempo da giustificare un “Chi è quella ragazza?” dai fan, ci stiamo ancora chiedendo cosa stia combinando la gang del loft in questi giorni.

Non c’è modo che tu possa aver già dimenticato l’energia inesauribile della “adorabile” protagonista della sitcom Zooey Deschanel o il resto degli adorabili strambi che hanno reso l’appartamento 4D il posto dove stare. Ma potresti ancora chiederti cosa puoi guardarli in post-Nuova ragazza. Dove sono adesso?

Mentre alcune delle star sono arrivate sul grande schermo in film di successo, altri hanno bloccato nuovi ruoli da protagonista in sitcom sul piccolo schermo. Alcuni si sono presi un po’ di tempo lontano dai riflettori e altri si sono rivolti al podcasting sulla serie di successo.

Dov’è il cast di New Girl adesso?

Se speravi di seguire il cast di Nuova ragazza di progetto in progetto, fortuna vuole, non devi aspettare molto. I sei membri della gang del loft sono alcuni degli attori comici più ricercati di Hollywood e ci faranno sempre ridere.

Come accennato in precedenza, non è passato ancora molto tempo Nuova ragazza lasciato le onde radio. Per fortuna, la serie rimane su Netflix per il momento. Ma mentre il cast esplora le loro prossime mosse, ora è il momento migliore per riflettere su dove sono stati e dove andranno dopo. Fai clic per recuperare il ritardo Nuova ragazza’Il talentuoso cast di True Americans!