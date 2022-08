Cast di “Lost Ollie”: chi dà voce e recita nella nuova serie di Netflix

La nuova serie limitata ibrida di Netflix Ollie perduta è una delle migliori serie per famiglie che troverai disponibili sul servizio di streaming e presenta alcuni dei migliori talenti che prestano la loro voce e appaiono in serie di 4 episodi. Ecco una ripartizione di tutti i presenti Ollie perduta e dove li hai visti prima.

Parzialmente ispirata all’Odissea di Ollie dell’autore e illustratore William Joyce, questa nuova serie mescola segmenti live-action con alcuni dei migliori personaggi in computer grafica che vedrai tutto l’anno.

Cast vocale di Lost Ollie di Netflix

Ollie doppiato da Jonathan Groff

Chi suonano: Ollie – il personaggio principale della serie limitata. Un coniglietto patchwork che cerca disperatamente di trovare il suo padrone.

Dove li hai già visti su Netflix: Visto in Netflix Mindhunter lavorando nell’FBI come Holden Ford.

Dove li hai visti altrove: Ha doppiato Kristoff in Disney’s Congelato, ha interpretato Smith Matrix Resurrections e

Rosy doppiato da Mary J. Blige

Chi suonano: Un duro orsacchiotto che ha visto la sua giusta dose di problemi nel corso degli anni. Un fedele compagno.

Dove li hai già visti su Netflix: Ha interpretato Florence Jackson nel film Netflix del 2017, Fango. Presente anche nella prima stagione di Netflix L’Accademia degli Ombrelli come Cha-Cha.

Dove li hai visti altrove: Canzone della prigione (2001), Roccia del Secolo (2012), Betty e Coretta (2013), e Natività Nera (2013)

Zozo doppiato da Tim Blake Nelson

Chi suonano: Un ex personaggio da carnevale a cui lanceresti una palla.

Dove li hai già visti su Netflix: Presentato in una delle storie del film antologico occidentale, La ballata di Buster Scruggs. Ha interpretato Leroy Sawicki nel film Netflix, Mostro. Ha avuto una breve apparizione in Netflix L’indistruttibile Kimmy Schmidt.

Nelson apparirà anche in Netflix Pinocchio e Gabinetto delle Curiosità nel 2022.

Dove li hai visti altrove: di HBO Guardianiha interpretato Delmar O’Donnel in O fratello, dove sei? e della Disney Buchi.

Altri membri del cast di Lost Ollie di Netflix

Gina Rodriguez come Sharon

Chi suonano: La madre di Billy ed è principalmente conosciuta come mamma per tutto lo spettacolo.

Dove li hai già visti su Netflix: Apparso nel 2018 Annientamento quello era un originale Netflix al di fuori degli Stati Uniti. È apparsa anche come Jill (ed è stata produttrice esecutiva) nel film di Netflix del 2021, Sveglio.

Dove li hai visti altrove: Ha interpretato Jane Villanueva in The CW Giovanna la Vergine (disponibile su Netflix in tutto il mondo) e Andrea Fleytas in Orizzonte di acque profonde.

Jake Johnson nel ruolo di James

Chi suonano: Il padre di Billy ed è principalmente conosciuto come Daddy durante lo spettacolo.

Dove li hai già visti su Netflix: È stato il titolo di una commedia romantica Netflix Original dimenticata chiamata Vinci tutto. Ha anche doppiato l’allenatore Ben Hopkins nella serie animata di breve durata Cerchi.

Dove li hai visti altrove: Doppiato Peter B. Paker Spider-Man: Nel verso del ragno. Conosciuto come Nick Miller in Nuova ragazza.

Kesler Talbot nel ruolo di Billy

Chi suonano: Billy, un ragazzino che è attaccato al suo giocattolo Ollie e intraprende ogni tipo di avventura insieme.

Dove li hai già visti su Netflix: Questo è il grande debutto di Talbot su Netflix.

Dove li hai visti altrove: Presentato in ruoli minori in Alieno residente, L’uomo nell’alto castello, Quando chiama il cuore, e 50 stati di paura.

BJ Harrison nel ruolo di Flossie

Chi suonano: Il proprietario del negozio in cui Ollie si sveglia per la prima volta.

Dove li hai già visti su Netflix: Ha giocato a Gam l’anno scorso C’è qualcuno dentro casa tua.

Dove li hai visti altrove: Meglio conosciuto per L’alba del pianeta delle scimmie e Fatina dei denti.

La serie comprende anche: