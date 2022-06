Cast di Cafe Minamdang: chi c’è nel K-Drama?

SEOUL, COREA DEL SUD – FEBBRAIO 05: L’attore sudcoreano Seo In-Guk partecipa al photocall per il lancio della linea Supercomma B “Suecomma Bonnie” il 5 febbraio 2015 a Seoul, Corea del Sud. (Foto di Han Myung-Gu/WireImage)

Di cosa parla Cafe Minamdang su Netflix? di Cristallo Giorgio

Il 27 giugno la prima puntata di Caffè Minamdang uscirà su Netflix e così tante persone non vedono l’ora di vedere di cosa tratta il prossimo K-Drama. Ti prometto che dopo aver scoperto chi è nel cast, sarai ancora più entusiasta dell’uscita dello show!

Caffè Minamdang è una serie comica-misteriosa creata da Park Hye-jin, Ko Jae-hyun e Yun Ra-young. È basato sul pluripremiato romanzo web intitolato Minamdang: Nota sul caso di Jung Jae-ha.

Lo spettacolo segue un uomo di nome Nam Han-joon, un ex profiler diventato truffatore che si traveste da indovino e usa i suoi affari per frodare i suoi clienti.

Dopo l’uscita del primo episodio il 27 giugno, puoi aspettarti che il secondo episodio arrivi su Netflix il 28 giugno. Quindi, nuovi episodi verranno rilasciati ogni lunedì e martedì fino al finale di stagione. Allora chi fa parte del Caffè Minamdang lancio? Abbiamo condiviso tutti gli attori di talento che vedrai nella serie originale proprio qui sotto!

Cast di Cafe Minamdang

L’ex star del K-pop Seo In-guk guida il cast nei panni di Nam Han-joon, l’ex profiler criminale diventato truffatore. Potresti riconoscere Seo In-guk dai suoi ruoli nei K-Dramas Risposta 1997, Il Sole del Maestro, Shopping King Louie e Destino al tuo servizio. Oh Yeon-seo interpreta il ruolo di Han Jae-hee, un detective della omicidi del terzo anno che lavora per porre fine ai piani subdoli di Nam Han-joon. Oh Yeon-seo è nota per i suoi ruoli in Mio marito ha una famiglia, Torna signore, La mia ragazza impertinente e Pazzi l’uno per l’altro.

Di seguito l’elenco completo del cast:

Seo In-guk nel ruolo di Nam Han-joon

Oh Yeon-seo come Han Jae-hee

Kwak Si-yang nel ruolo di Gong Soo-cheol

Kang Mi-na nel ruolo di Nam Hye-joon

Kwon Soo-hyun nei panni di Cha Do-won

Baek Seo-hoo come Jonathan

Jung Man-sik nel ruolo di Jang Doo-jin

Heo Jae-ho nel ruolo di Kim Sang-hyeop

Jung Ha-joon nel ruolo di Na Kwang-tae

Jung Eun-pyo nel ruolo di Kim Cheol-geun

Hwang Woo-seul-hye nel ruolo di Lee Min-kyung

Baek Seung-ik nel ruolo di Park Jin-sang

Kim Byung-presto nel ruolo di Park Dong-gi

Jung Da-eun nel ruolo di zia Im

Ha vinto Hyun-jun come Gu Tae-soo

Park Hae-in nel ruolo di Lee Ji-eun

Luna Yu-bin

Canzone Jae-rim

Lee Si-eon

Lucy nei panni dell’ex fidanzata di Nam Han-joon

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per vedere il cast in azione!

Puoi prendere il primo episodio di Caffè Minamdang quando arriverà su Netflix il 27 giugno!