Cast dell’episodio 7 di Cabinet Of Curiosities: incontra le star di “The Viewing”

Guillermo del Toro è visto da molti come un maestro del genere horror e Netflix sta sicuramente sfruttando al meglio questa stagione spettrale con la serie antologica Cabinet Of Curiosities.

Ispirato da artisti del calibro di The Twilight Zone, One Step Beyond e Black Mirror, ogni episodio della serie accoglie un cast di personaggi completamente nuovo mentre approfondisce una storia nuova di zecca.

L’episodio 7 di Cabinet Of Curiosities presenta un cast particolarmente stellato, ma chi sono gli attori che appaiono in The Viewing e da dove li riconosceranno i fan?

Anteprima della trama dell’episodio 7 di Cabinet Of Curiosities

Intitolato The Viewing, l’episodio 7 di Cabinet Of Curiosities racconta la storia del ricco e solitario Lionel Lassiter mentre invita quattro illustri ospiti nella sua elegante dimora.

Nella lista degli ospiti ci sono il musicista Randall Roth, la fisica Charlotte Xie, l’autore Guy Landon e il sensitivo Targ Reinhhard.

Tuttavia, la notte di intrighi e meraviglie prende una svolta orribile quando il misterioso oggetto al centro della visione si rivela essere qualcosa di molto più sinistro di quanto si pensasse.

Gabinetto delle curiosità © Netflix

Il cast dell’episodio 7 di Cabinet Of Curiosities

Nel cast dell’episodio 7 di Cabinet Of Curiosities ci sono:

Peter Weller nel ruolo di Lionel Lassiter

Sofia Boutella nel ruolo della dottoressa Zahra

Steve Agee nel ruolo di Guy Landon

Eric André nel ruolo di Randall Roth

Charlyne Yi nel ruolo di Charlotte Xie

Michael Therriault nel ruolo di Targ Reinhhard

Kevin Keppy nel ruolo di Blob Man

Jordan L’Abbe nel ruolo di Randall Reader

Gabinetto Delle Curiosità © Netflix | Ken Woroner

Riflettori puntati

Peter Weller nel ruolo di Lionel Lassiter

A guidare il cast dell’episodio 7 c’è Peter Weller che interpreta il ruolo dell’eccentrico e ricco Lionel Lassiter.

I fan conosceranno meglio l’attore nato nel Wisconsin dal suo ruolo di RoboCop nel franchise di fantascienza di successo, mentre la sua illustre carriera lo ha visto anche recitare in Sons Of Anarchy, Naked Lunch, Star Trek: Into Darkness, Dexter, Odyssey 5 e 24 .

Sofia Boutella nel ruolo della dottoressa Zahra

L’attrice algerina Sofia Boutella appare nell’episodio 7 nei panni della dottoressa Zahra, l’enigmatica assistente di Lionel.

Boutella ha recitato sin dal suo debutto nel 2002 con i suoi ruoli più importanti come Kingsman: The Secret Service, Atomic Blonde, The Mummy del 2017, Fahrenheit 451, Modern Love, Hotel Artemis, Star Trek Beyond e la nuova serie della BBC SAS Eroi canaglia.

Gabinetto Delle Curiosità © Netflix | Ken Woroner

Steve Agee nel ruolo di Guy Landon

L’autore di best seller Guy Landon è interpretato da Steve Agee, che ha ricoperto più di 140 ruoli nei suoi 20 anni di carriera.

I fan lo riconosceranno dalle sue recenti esibizioni in The Suicide Squad di James Gunn e nella serie successiva Peacemaker, nonché in New Girl, Superstore e Adventure Time.

Eric André nel ruolo di Randall Roth

Il comico e attore Eric André interpreta il ruolo del musicista Randall Roth nell’episodio 7.

André è probabilmente meglio conosciuto per il meme “Let Me In” che ha avuto origine in The Eric André Show mentre è apparso anche in Bad Trip, The Righteous Gemstones, Sing 2, Disincanto, The Mitchells Vs The Machines e Man Seeking Woman.

Charlyne Yi nel ruolo di Charlotte Xie

Charlyne Yi sarà un altro volto familiare da ringraziare per la sua apparizione in oltre 55 ruoli nel corso della sua carriera.

In particolare, è apparsa in House, Steven Universe, Summer Camp Island, We Bare Bears e nei film Knocked Up, This Is 40, Block Party e Jexi.

Gabinetto Delle Curiosità © Netflix | Ken Woroner

Michael Therriault nel ruolo di Targ Reinhhard

L’ultimo dei quattro ospiti invitati è il sensitivo Targ Reinhhard, interpretato da Michael Therriault.

Di recente è apparso nella serie Netflix Locke & Key, mentre il suo curriculum di recitazione include anche ruoli nelle serie TV Chucky, Reign, The Girlfriend Experience, Covert Affairs, nonché Heroes Reborn e Hemlock Grove.

Saad Siddiqui come Ettore

E infine, concludiamo con Saad Siddiqui che interpreta Hector.

L’attore sarà familiare ai fan che hanno visto From Scratch di Netflix, Legends Of Tomorrow, Coroner, Fahrenheit 451, The Art Of More, SEAL Team e il film Georgetown.

Gabinetto Delle Curiosità © Netflix | Ken Woroner

Cabinet Of Curiosities di Guillermo del Toro è ora disponibile per lo streaming su Netflix.

