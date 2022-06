Cast affascinante, sinossi, riprese, previsioni di rilascio e altro ancora

Netflix ha appena ordinato una nuova serie originale intitolata Affascinante, e siamo così entusiasti di condividere tutti i dettagli importanti sul prossimo spettacolo!

Affascinante era stato precedentemente ordinato di pilotare a The CW nel febbraio 2019. Ma, a giugno 2019, The CW ha scelto di trasmettere la serie. Quasi tre anni dopo, lo spettacolo ha trovato una nuova casa con il nostro streamer preferito. L’11 aprile, Netflix ha ordinato una serie di 10 episodi.

Fortunatamente, il team creativo dietro la serie rimane lo stesso. Jordon Nardino scrive e serve come produttore esecutivo della serie. Damon Wayans Jr. e Kameron Tarlow di Two Shakes Entertainment sono stati ingaggiati come produttori esecutivi e la CBS Studios sarà la produzione. Eva Longoria doveva inizialmente dirigere quando era una produzione CW, ma non è chiaro se dirigerà la serie ora come uno spettacolo Netflix.

Di seguito troverai tutto quello che c’è da sapere Affascinante.

Cast affascinante

Quando è stato ordinato di pilotare lo spettacolo al The CW, Miss Benny, Brooke Shields e Jade Payton avrebbero dovuto recitare nella serie. Ora che lo spettacolo è un originale Netflix, solo Miss Benny è stata confermata come parte del cast. Interpreteranno il personaggio principale, Marco Mejia. Marco è descritto come un giovane queer non conforme al genere. Potresti conoscere la signorina Benny da spettacoli come Fuller House, Love, Victor e le storie dell’orrore americane.

Lo ha annunciato il 10 giugno Netflix Sesso e il CittàKim Cattrall si è unito al cast di Affascinante. Interpreterà il ruolo di Madolyn Addison, il famoso magnate del trucco per cui Marco inizia a lavorare.

Condivideremo i nomi degli altri membri del cast non appena verranno annunciati.

Sinossi affascinante

Ecco di cosa parla lo spettacolo tramite Variety:

Racconta la storia di Marco Mejia (Miss Benny), un giovane omosessuale non conforme al genere la cui vita sembra essere bloccata fino a quando non trova un lavoro lavorando per il leggendario magnate del trucco Madolyn Addison. È la prima occasione per Marco di capire cosa vuole dalla vita, chi è in realtà e cosa significa davvero per lui essere queer.

Le riprese di glamour?

Non ancora. La produzione dovrebbe iniziare nel luglio 2022 a Toronto, in Canada.

Predizioni di rilascio glamour

Dal momento che la produzione non è ancora iniziata Affascinante, è difficile capire quando esattamente può arrivare su Netflix. La nostra migliore previsione sulla data di uscita, per ora, sarebbe nel 2023. C’è la possibilità che lo spettacolo arrivi su Netflix entro la fine del 2022, ma al momento non ci scommetterei.

Ti terremo aggiornato su tutte le cose Affascinante, e continueremo ad aggiornare questo spazio man mano che verranno pubblicate ulteriori informazioni. Resta sintonizzato su Netflix Life per eventuali nuovi aggiornamenti!