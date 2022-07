Cuori viola con Sofia Carson e Nicholas Galitzine è ora in streaming su Netflix. Il nuovo film originale Netflix è basato sull’omonimo romanzo di Tess Wakefield e racconta un’indimenticabile storia d’amore tra un aspirante musicista e un travagliato marine degli Stati Uniti.

Se sei un fan del lavoro di Nicholas Sparks e Jojo Moyes, allora Cuori viola è solo il film per te. Il dramma romantico ti porterà in un viaggio emotivo. A un certo punto ridi, quello dopo piangi. Tuttavia, non puoi fare a meno di vedere il film fino alla fine per vedere come va a finire per i personaggi principali.

Ma cosa succede alla fine del film? Cassie e Luke finiscono insieme? Abbiamo guardato Cuori viola nella sua interezza su Netflix e condiviso cosa succede nei momenti finali del film. Che tu abbia bisogno di un riepilogo o solo di qualche chiarimento su cosa succede alla fine, abbiamo condiviso il finale di seguito!

ATTENZIONE: Spoiler importanti da Cuori viola avanti!

Il finale dei cuori viola

Dopo che Cassie ha affrontato Luke per il suo coinvolgimento con Johnno, lo caccia di casa e gli dice che lo ha fatto fino a quando non torna dal suo spettacolo per prendere le sue cose e andarsene. Gli dice anche che può stare con suo padre e suo fratello e dire loro che stanno divorziando.

Mentre Cassie si esibisce al suo spettacolo più tardi quella notte, Luke corre per la città per aumentare la sua resistenza e per far muovere di nuovo le gambe. Mentre si prende una pausa dalla corsa, un marine americano si ferma in macchina davanti a Luke. Dice a Luke che deve tornare alla base del Corpo dei Marines con lui. Più tardi, Cassie riceve una telefonata dal padre di Luke che le dice che Luke è stato accusato di frode e detenuto. Dice anche a Cassie che il processo di Luke sarà tra poche settimane e che la polizia la interrogherà presto sul suo ruolo nel piano matrimoniale.

Quindi, si passa al giorno del processo di Luke e Cassie si presenta alla base del Corpo dei Marines dove si sta svolgendo il processo. Mentre Luke sta leggendo le sue accuse, inizia a pensare a come tutto ciò influenzerà Cassie. Dopo essere arrivato a una decisione, Luke annuncia al giudice militare che vorrebbe rilasciare una dichiarazione. Mente e dice al giudice militare di aver costretto Cassie a partecipare al matrimonio fraudolento per proteggerla. Il giudice militare prende la parola di Luke e gli dice che dopo aver completato la sua condanna a sei mesi, sarà congedato per cattiva condotta. Cassie se la cava senza problemi.

Poi, ci sono tagli tra Cassie e la sua band che si esibiscono all’Hollywood Bowl e Luke che prepara le sue cose per scontare la pena. Mentre Cassie canta, inizia ad avere dei flashback di tutti i bei momenti che lei e Luke hanno condiviso. Ma cosa significa questo?

Cassie e Luke finiscono insieme in Purple Hearts?

Sì! Una volta che Cassie finisce la sua canzone, corre nel suo camerino per prendere la sua roba da lasciare. È così concentrata nell’arrivare dove deve andare che ignora persino i suoi fan. Mentre sta guidando verso la sua destinazione, chiama Luke. In questo momento, gli spettatori si rendono conto che Cassie è diretta a incontrare Luke, ma Luke non risponde al telefono.

Luke arriva alla base per scontare la pena e dice addio alla sua famiglia mentre Cassie si ferma. Cassie esce dall’auto e corre da Luke. Dice a Luke che vuole stare con lui e lo aspetterà mentre sconta la pena. Cassie finisce il suo discorso emotivo dicendo a Luke che lo ama. All’inizio Luke esita a rispondere, ma poi dice a Cassie che ricambia il suo amore. Cassie e Luke si scambiano un bacio appassionato mentre la famiglia di Luke li incoraggia in sottofondo.

Dopo che hanno smesso di baciarsi, Luke dà a Cassie il suo anello e le dice di prendersene cura prima che se ne vada per salire su un furgone. Mentre Cassie guarda Luke andarsene, fa scivolare l’anello al dito. Una volta che il furgone inizia a partire, Cassie urla ripetutamente “Ti amo” a Luke.

Poi, il digiuno va avanti di sei mesi con Luke ora un uomo libero. Cassie e Luke vengono mostrati mentre camminano verso la spiaggia con il loro cane per fare un picnic. Mentre camminano per la spiaggia, sembrano essere felicemente innamorati. Il film si conclude con Cassie e Luke che corrono in acqua, tenendosi per mano.

Cosa ne pensi del Cuori viola fine? Facci sapere i tuoi pensieri nella sezione commenti qui sotto! Inoltre, assicurati di continuare lo streaming Cuori viola solo su Netflix.