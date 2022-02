Casablanca è su Netflix? (Dove guardare Casablanca)

Il dramma romantico senza tempo Casablanca è sempre stata un’esperienza divertente da quando è arrivato per la prima volta nel 1942 e molti abbonati sono probabilmente ansiosi di sapere se Netflix ha il film ben realizzato nel suo ampio catalogo di contenuti esemplari.

Che si tratti di una classica serata al cinema con gli amici o di una proiezione di San Valentino con una persona speciale, il film vincitore dell’Oscar è uno di quei film che finisce per essere bello come la prima volta che è stato visto. La storia ambientata nella seconda guerra mondiale di un uomo costretto a scegliere tra la donna che ama e aiutare lei e suo marito a fuggire in modo che possa continuare a combattere i tedeschi è senza dubbio uno sforzo incredibilmente avvincente da intraprendere con una solida quantità di replay valore.

Se la storia non attira l’interesse della gente, l’eccezionale formazione di famigerati talenti di Hollywood attirerà sicuramente la curiosità di chiunque. In roster per Casablanca è un solido gruppo di star, tra cui Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains, Conrad Veidt, Sydney Greenstreet e Peter Lorre.

A 80 anni, l’intera vicenda è ancora assolutamente magnifica dall’inizio alla fine e si distingue molto come una delle cose migliori mai arrivate dal grande schermo. Gli abbonati Netflix sono completamente giustificati nelle loro domande sul fatto che il leggendario film sia o meno un’opzione sullo streamer.

Casablanca è disponibile su Netflix?

La potenza dello streaming non è estranea all’avere alcuni titoli iconici che occupano spazio all’interno del suo elenco di contenuti impilati. Ma sfortunatamente, non tutti sono nel mix e quando si tratta Casablanca, la notizia non è eccezionale. Non è su Netflix.

Fortunatamente, non è del tutto negativo perché Netflix ha molte altre opzioni di cui i fan Casablanca sono sicuri di trovare eccitante. Alcune delle scelte stellari pronte per lo streaming ora includono I Maghi, Roma, 365 giorni, e Magnolie dolci, solo per citarne alcuni.

Dove puoi guardare Casablanca

Casablanca è disponibile su HBO Max. Inoltre, i fan possono trovare il film su piattaforme VOD da acquistare o noleggiare, come Amazon Prime, Apple TV, YouTube e Vudu.