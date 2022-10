‘Carry-On’ Taron Egerton Netflix Movie: cosa sappiamo finora

Proseguire, prodotto da Amblin Entertainment di Steven Spielberg e interpretato da Taron Egerton di Kingsman, è uno dei film in uscita più attesi di Netflix. Ecco tutto quello che sappiamo Proseguire finora.

Il film sarà diretto da Jaume Collet-Serrache ha diretto progetti come The Shallows, Unknown, Jungle Cruise e Adamo Neroentrambi interpretati da Dwayne Johnson.

TJ Fixman ha scritto la prima bozza della sceneggiatura, con Michael Green che ha fatto il lucido più recente. Fixman è attualmente collegato anche a Netflix Dopo mezzanotte.

Annunciato per la prima volta nel luglio 2022, Proseguire è uno dei progetti in cantiere prodotti da Amblin Partners come parte del loro accordo generale con Netflix. Amblin Partners è guidata da Steven Spielberg e ha detto che l’accordo è stato raggiunto nel giugno 2021.

Holly Bario, presidente della produzione di Amblin, supervisionerà il progetto per conto dello studio.

Brian Williams sarà produttore esecutivo tramite Dylan Clark Productions, oltre a Scott Greenberg e Seth William Meier.

Ecco tutto ciò che sappiamo su Netflix Proseguire:

Qual è la trama? Proseguire?

Ecco il logline di Netflix Proseguire:

Il thriller è incentrato su Ethan Kopek, un giovane agente della TSA che viene ricattato da un misterioso viaggiatore per far passare un pacco pericoloso attraverso i controlli di sicurezza e salire su un volo il giorno di Natale.

Chi è coinvolto Proseguire?

di Netflix Proseguire sarà protagonista Taron Egerton come protagonista, Ethan Kopek.

I progetti più recenti di Egerton includono Il Kingsman, Rocketman, e Uccello nero. Le fonti di Deadline affermano che è stato l’unico attore a leggere e incontrarsi nel progetto; lui e Collet-Serra andarono subito d’accordo e seguì rapidamente un accordo da firmare.

Dal casting di Egerton, Netflix ha annunciato due round di casting aggiuntivi, uno il 26 settembre e l’altro il 17 ottobre 2022.

Analizziamo l’elenco completo del cast, allora!

Sofia Carson (Cuori viola) Nella foto: in alto a sinistra

(Cuori viola) Nella foto: in alto a sinistra Danielle Deadwyler (Più cadonol’imminente Fino) Nella foto: in alto al centro

(Più cadonol’imminente Fino) Nella foto: in alto al centro Logan Marshall-Green (Lou, Amore redentore) Nella foto: in alto a destra

(Lou, Amore redentore) Nella foto: in alto a destra Dean Norris (Breaking Bad, artigli) Nella foto: al centro a sinistra

(Breaking Bad, artigli) Nella foto: al centro a sinistra Mura Sinqua (Gli uomini bianchi non possono saltare, Bambinaia) Nella foto: medio

(Gli uomini bianchi non possono saltare, Bambinaia) Nella foto: medio Tonatiuh (Angelina, Terra promessa ) Nella foto: in mezzo a destra

(Angelina, Terra promessa ) Nella foto: in mezzo a destra Joe Williamson (Uccello nero, Ford v Ferrari) Nella foto: in basso a sinistra

(Uccello nero, Ford v Ferrari) Nella foto: in basso a sinistra Gil Perez-Abraham (Il Batman, Nostro figlio) Nella foto: in basso al centro

(Il Batman, Nostro figlio) Nella foto: in basso al centro Curtis Cook (Storia del lato ovest, Il diavolo che conosci)

(Storia del lato ovest, Il diavolo che conosci) Josh Brener (Silicon Valley, Tutta la mia vita)

(Silicon Valley, Tutta la mia vita) Teo Rossi (Storia vera)

Qual è lo stato di produzione di Proseguire?

di Netflix Proseguire è attualmente in pre-produzione con l’inizio delle riprese previsto per il 26 settembre 2022 a New Orleans, Louisiana, e Cleveland, Ohio, negli Stati Uniti.

La produzione dovrebbe concludersi provvisoriamente il 16 dicembre 2022, secondo il numero 1309 di Production Weekly.

TJ Fixman ha pubblicato su Instragram di aver ricevuto un regalo da Netflix per celebrare l’inizio della produzione.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Proseguire?

Netflix non ha annunciato alcuna data per Proseguirema considerando la sua primissima fase di sviluppo, possiamo probabilmente aspettarci solo una data di rilascio alla fine del 2023 o del 2024.

Infine, se vuoi ancora più foto e informazioni dietro le quinte, c’è un eccellente account Instagram chiamato carry_onupdates che raccoglie tutte le informazioni disponibili.

Non vedi l’ora di guardare Proseguire su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.