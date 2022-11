Cardi B una volta ha proposto “una chiacchierata” con Meghan Markle tra gravi contraccolpi e critiche contro la duchessa

Meghan Markle e il principe Harry sono stati al centro di tutte le critiche e i contraccolpi sin dalla loro rinuncia al Palazzo Reale. Secondo quanto riferito, il loro matrimonio ha infranto tutte le idee tradizionali dei tabloid britannici. Qualunque cosa abbia fatto la duchessa del Sussex, ha immediatamente causato un’ondata di molestie online. Tuttavia, se guardiamo al lato giusto, ha attratto alcuni pezzi grossi di Hollywood a prendere la sua posizione. Uno tra loro era la regina del rap americano, Cardi B.

Quando si tratta di accusare i media per il loro assalto fisico e mentale alle celebrità, le donne non si tirano mai indietro. E le star e le celebrità americane di grande successo si assicurano sempre di regolare i conti con chiunque le abbia diffamate. Ricordi quando Cardi B ha unito le forze contro i troll per Meghan Markle per porre fine alle sue molestie mediatiche?

Cosa ha detto Cardi B di Meghan Markle?

All’inizio dell’anno, Cardi B ha vinto la sua causa contro il famigerato Youtuber. Secondo quanto riferito, l’imputato aveva pubblicato video che rivendicavano notizie inquietanti del Su cantante. Tuttavia, ha reagito e si è assicurata che tutto fosse andato per sempre. Tuttavia, ciò che ha fatto la notizia più grande è stato il suo desiderio di parlare con la duchessa, Meghan Markle. Dopo la sua vittoria, la rapper si è rivolta al suo account Twitter per dire: “Ho bisogno di una chiacchierata con Meghan Markle”.

Ho bisogno di una chiacchierata con Megan Markle. — Cardi B (@iamcardib) 26 gennaio 2022

Era anche un riferimento alla vittoria di Markle in una causa per privacy, contro un editore di posta, l’anno scorso. Tuttavia, la causa non ha reso abbastanza giustizia all’ex attrice. E a partire da ora, le cose si sono appena aggravate più che mai per la Duchessa. Cardi B ha ripetutamente chiamato le case dei media per fermare gli abusi dei media contro Markle. In effetti, due anni fa, la cantante è andata in diretta sul suo handle di Snapchat e ha parlato di Markle in un tratto.

Evidentemente ne ha parlato “che miserabile” è stato per Markle. “Questo deve cambiare,ha affermato Cardi B nel suo discorso di sostegno a Meghan Markle. Secondo lei, Markle è stata costantemente colpita da commenti di odio mirati al suo essere un’americana, una persona comune e persino dalla pelle scura. Tutti questi attributi si combinano per contraddire il concetto di purezza del sangue reale.

LEGGI ANCHE: Ai tempi in cui Snoop Dogg invitò il principe Harry e Meghan Markle per “qualcosa di speciale” nel giorno del Ringraziamento dopo la loro rinuncia

Dopo Madonna, Snoop Dogg e Stormzy, Cardi B arriva come un’altra voce di supporto per la coppia autoesiliata, che ha avuto un momento difficile con i media.

Pensi che le stelle insieme possano salvare Meghan Markle e il principe Harry dalle grinfie dei media?

Il post Cardi B una volta ha proposto “una chiacchierata” con Meghan Markle tra gravi contraccolpi e critiche contro la duchessa è apparso prima su Netflix Junkie.