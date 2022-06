Cardi B trova un vantaggio nel divorzio dei suoi genitori, dicendo che aveva “più libertà di fare più cose”

Risiede nel cuore di milioni di fan! Cardi B si è costruita un posto unico non solo come rapper ma anche come essere umano. La cantautrice americana ha colpito numerose volte il Billboard con il suo stile di musica elettrica e testi sinceri. Visto di recente nel talk show di celebrità di Netflix Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni con David Letterman che condivide la sua esperienza personale di vita e i suoi ricordi d’infanzia. Ritorna anche al tempo in cui i suoi genitori si separano mentre dà la sua visione del loro divorzio.

Bubbly Cardi B ha sempre preso la vita in una luce positiva, qualunque cosa abbia affrontato

Cardi B è uno degli ospiti apparsi nella stagione 4 di Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni con David Letterman nell’episodio 4. L’episodio ha una durata di circa 41 minuti in cui Cardi B parla della sua famiglia, dei suoi figli, della sua vita da adolescente e momenti difficili che ha affrontato con forza. L’anima gemella di New York Cardi B ha iniziato la sua vita a Washington Height, ora una pop star di fama mondiale.

Nella sua intervista con Letterman, ha condiviso come sua madre fosse una persona molto disciplinata. Ha detto a Letterman che la sua infanzia è stata molto diversa dai suoi figli. Ma ricorda anche tutti i sacrifici fatti da sua madre e i turni che ha fatto per crescerla. Perché aveva 13 anni quando i suoi genitori divorziarono, lasciando solo due persone in casa. A cui ha aggiunto “È stato difficile vedere mia madre lavorare così tanto” dato che era una mamma single con una ragazza adolescente.

Tuttavia, il tempo le ha offerto l’opportunità di esplorare la sua vita da adolescente da sola. Senza suo padre intorno a Cardi, ha avuto più libertà di fare le cose quando sua madre era fuori per lavoro. Come lei ha affermato:

“Ora che mio padre non vive con noi. Ho un po’ più di libertà”

E si sentiva malissimo a dire queste cose, ma queste esperienze l’hanno aiutata a diventare una persona più indipendente e audace. Cardi ha sicuramente trovato la sua strada nella vita compiendo passi che l’hanno resa una rapper femminile influente di tutti i tempi. Nel frattempo, la sua popolarità sta crescendo ogni giorno quando è diventata la direttrice creativa di Playboy, una rivista di lifestyle. Se non hai visto la chiacchierata di Letterman con Cardi B. Vai in streaming l’episodio completo disponibile solo su Netflix.

