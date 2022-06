Cardi B sulla sua decisione di lasciare il college, lavorando in “un mercato non Amish” e sul cibo delizioso che ci è arrivata

L’ultima stagione di Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni con David Letterman ha molte conversazioni intime. Tutte le celebrità hanno aperto i loro cuori e loro esposto stessi con la massima onestà. Cardi B è uno di loro. Si apre sulla sua infanzia, le relazioni e la famiglia. Parla anche delle decisioni che ha preso quando era un’adolescente.

Cardi B ha deciso di NON andare al college, ma perché?

Cardi ha condiviso con David in precedenza Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni che all’epoca era una ragazzina ribelle e che sua madre l’avrebbe punita per questo. Sua madre era molto severa di quanto lo sia Cardi con i suoi figli. La cantante racconta di come sua madre le ha detto di uscire di casa. Quindi, è andata a vivere con il suo ragazzo. Questa sua azione ha schiacciato sua madre, ma Cardi ammette che questa esperienza le ha fatto capire di avercela.

LEGGI ANCHE: Cardi B ha un’informazione chiave sul “formaggio tritato” che tutti devono sapere: “l’abbiamo fatto”

Lei lo dice sua madre è stata la ragione per cui Cardi è andata al college. Anche dopo essere stata cacciata di casa, ha deciso di andarci Chambers Street, BMCC, perché non voleva deludere sua madre. Era molto importante per sua madre. Tuttavia, Cardi è andato al college solo per un paio di semestri. Lei ha studiato Scienze Politiche e civiltà occidentale lì ma poi abbandonato più tardi.

David le chiese perché se ne fosse andata perché i soggetti che Cardi aveva scelto avevano un senso. La cantante dei Bodak Yellow ha parlato di come, nonostante avesse ricevuto aiuti finanziari, avesse ancora bisogno di soldi, che all’epoca non aveva molto. Guadagnava $ 250 a settimana, il che non era abbastanza. Aveva bisogno di più soldi.

Ha lavorato al mercato Amish ma NON in un mercato Amish!

Quindi, dopo aver abbandonato il college, Cardi ha iniziato a lavorare in il mercato Amish. David chiede, “Il cavallo operato e i passeggini erano lì davanti?” Cardi ammette che è quello che le persone le chiedono sempre. “Niente in questo è Amish”, aggiunge Cardi B. Dice che il cibo era delizioso e biologico, ma ciò non significa che il posto sia Amish. Infatti, I turchi gestivano il posto.

Letterman chiede dei suoi doveri e responsabilità. Apparentemente ha fatto quasi tutto, incluso essere una cassiera, rifornire gli scaffali, stabilire i prezzi degli articoli, ecc. David condivide anche la sua esperienza sul lavoro in un negozio e su come considera questa la sua esperienza migliore.

Cardi aggiunge che il solo parte quello che amava di quel lavoro era che a volte avrebbe ottenuto un pranzo gratis. Ma Cardi odiava il lavoro. Quindi, dopo aver lasciato quel lavoro, Cardi ha lavorato come a ballerino. David l’ha presa in giro dicendo: “Ora anche questo non è stato gestito da Amish?”

LEGGI ANCHE: Quando Cardi B è stato messo a terra per essere andato a una “festa di Hooky”

Cardi ha condiviso che questa esperienza le ha insegnato molto. Era un esperienza di apprendimento e di crescita per lei. Grazie a questo lavoro, si è resa conto di quanto ama musica, e poi ci si è tuffata. E ora eccoci qui, ad ascoltare la sua musica ea suonarla.

Cardi ha deciso di non andare al college perché era destinata a vivere tutte queste cose. Ha dovuto affrontare le difficoltà che la vita le ha riservato per diventare ciò che è oggi.

Ti consigliamo di riprodurre in streaming questo episodio qui e di fare un viaggio con Cardi B.

Il post Cardi B sulla sua decisione di lasciare il college, lavorando in “non un mercato Amish” e il cibo delizioso che ha ottenuto sono apparsi per la prima volta su Netflix Junkie.