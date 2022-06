Cardi B rivela la storia esilarante di mangiare sushi con le unghie, la sua cosa preferita di New York e perché non sa guidare

Cardi B non ha mai mancato di dimostrare il suo talento attraverso la sua bella voce; ecco perché è una delle migliori rapper al mondo. Dalla sua impressione personale a quella pubblica, ha sempre mantenuto le cose leggere poiché è una persona amante del divertimento che ha pensieri molto aperti sulla vita. Visto di recente nel famoso talk show di Netflix Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni, l’abbiamo vista rivelare alcuni dei migliori eventi della sua vita nella sua conversazione con David Letterman. Una delle storie bizzarre include il suo mangiare sushi con le sue unghie finte e questo potrebbe farti esplodere lo stomaco dalle risate quando rivela l’intera faccenda.

Cardi B è la celebrità più vivace che i fan avrebbero mai potuto vedere

Cardi B è sempre stata una newyorkese dal cuore perché è nata e cresciuta qui a Washington Heights con tutti i suoi parenti intorno. Le lotte della vita l’hanno resa una donna volitiva, ma vive ancora una vita normale e ama andare in giro per i luoghi che visitava prima della sua fama.

Nello show, Cardi B ha portato David Letterman al Deli Grocery Store dove viene sempre a mangiare il suo hamburger preferito chiamato Chopped Cheese. Ha affermato che la contea del Bronx ha inventato questo alimento base, poiché lo ha mangiato negli ultimi dieci anni. Continuando la conversazione, David le chiede se ha mai trafitto le cose con il suo lungo chiodo. Al che lei ha risposto: “Lo faccio sempre”. Apparentemente, la cantante di “Bodak Yellow” ruba sushi dai piatti di altre persone usando le sue unghie.

Durante l’intervista, Cardi B ha anche aggiunto che la sua cosa preferita di New York è che le persone possono ottenere qualsiasi cosa in qualsiasi momento poiché la città è aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7 senza battere ciglio. Ma lo shock non sono stati i ladri di chiodi o il suo amore per New York, è stato il fatto che Cardi non sa guidare un’auto. Si scopre che i suoi genitori non le hanno mai insegnato a farlo. David, essendo l’ospite definitivo, si offrì di aiutarla.

“Ti insegnerò a guidare. Prenderò la tua patente, la tua assicurazione e il tuo acconto su un’auto ” ha detto il conduttore del talk show nel Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni episodio.

Questa è la bellezza dello spettacolo di Letterman, in quanto rivela il lato molto umano delle celebrità a cui non capita spesso di assistere. Guarda la puntata di Cardi B per saperne di più sul cantante.

