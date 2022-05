Cardi B ha un’informazione chiave sul “formaggio tritato” che tutti devono sapere: “l’abbiamo fatto”

Cardi B è una delle celebrità più famose al mondo in questo momento. La sua personalità eccentrica e la sua grande musica l’hanno aiutata a guadagnare una base di fan in tutto il mondo. Tuttavia, la stessa Cardi attribuisce la sua educazione al Bronx per la sua personalità fresca e fantastica. Quindi, naturalmente, nella sua intervista con David Letterman, Cardi ha sfoggiato al massimo il suo swang nel Bronx.

Hanno toccato molteplici fasi della vita di Cardi, dalla sua infanzia alla sua celebrità. Ma in mezzo a tutte le conversazioni e le domande di David. Cardi si è assicurato che il mondo intero conoscesse un cosa importante che ha fatto la gente del Bronx.

Vediamo cosa Cardi voleva farci sapere.

Cardi B ama il formaggio tritato

Mentre quest’anno Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni ha avuto molti episodi emotivi e personali, come quello di Will Smith e Ryan Reynolds. Sia Ryan che Will hanno condiviso scenari personali e profondi delle loro vite che li hanno aiutati a essere quello che sono ora.

Ma anche l’ultima stagione di Netflix Original ha avuto gli episodi più divertenti, grazie a Cardi B e alla sua personalità divertente. Cardi e David hanno parlato di molte cose esilaranti nello show, incluso il modo in cui Cardi non ha mai imparato a guidare, il che ha reso David piuttosto scioccato.

Mentre Cardi e David stavano conversando, Cardi ha improvvisamente suggerito il fatto che a nuovo camion di formaggio tritato aveva aperto a Los Angeles non appena David ha detto di essere venuto a conoscenza del nuovo camion di recente. Cardi si è assicurata di aver registrato su nastro che il Bronx è stato il primo a fare il formaggio tritato.

Lei disse, “E lo abbiamo fatto. Non mi interessa quello che nessuno dice. Il fottuto Bronx ha fatto il formaggio tritato, hai sentito?!

Cos’è il formaggio tritato?

Cardi è una grande fan del panino ed è stata vista mangiarlo molto sul suo Instagram. Per chi non lo sapesse, un panino al formaggio tritato, spesso noto come “chop cheese”, è un Panino in stile newyorkese.

Viene preparato su una griglia con carne macinata, cipolle e formaggio fuso e servito con lattuga, pomodori e condimenti su un rotolo da eroe alle bodegas per tutto il Bronx, Manhattan, Brooklyn, e regine.

Ragazzi avete mai mangiato un formaggio tritato? Facci sapere nei commenti se l’hai avuto e ti piace.

