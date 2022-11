Canzoni presenti nel film di Natale di Netflix

Il diario di Noël. (Da sinistra a destra) Justin Hartley nei panni di Jake, Barrett Doss nei panni di Rachel in The Noel Diary. Cr. KC Bailey/Netflix © 2022.

The Noel Diary 2: ci sarà un sequel del film natalizio di Netflix? di Reed Gaudens

Secondo Netflix, le festività natalizie sono già in pieno svolgimento! Lo streamer ha pubblicato tre delle sue commedie romantiche natalizie originali a novembre con Cadendo per Natale, Natale con te, e Il diario di Noël. Ovviamente, puoi contare su tutti loro per avere colonne sonore festive.

Questi siamo noi i titoli della star Justin Hartley Il diario di Noël nei panni dell’autore di best-seller Jake Turner, che torna nella sua città natale durante le vacanze e ottiene molto più di quanto si aspettasse. Mentre si occupa della proprietà della sua defunta madre, trova un diario che lo collega a Rachel (Barrett Doss).

Come ci si aspetterebbe dai film di Natale, Jake e Rachel si avvicineranno mentre usano il diario per scoprire segreti sui rispettivi passati. E mentre lo fanno, c’è una selezione musicale adatta che è perfetta per l’ambiente innevato e festivo.

Curioso di sapere in chi canta le canzoni di Natale Il diario di Noël? E l’attrice protagonista canta nel film? Condividiamo tutta la musica presente nel nuovo film natalizio di Netflix!

La colonna sonora del diario di Noel

Proprio come nei due precedenti film di Natale del 2022 di Netflix Cadere per Natale e Natale con te, il cast di Il diario di Noël contribuisce alla sua colonna sonora. Barrett Doss è anche una cantante, poiché è apparsa a Broadway molte volte in produzioni come Non puoi portarlo con te e giorno della marmotta. L’attrice-cantante ha due canzoni nel film.

Ecco tutte le canzoni presenti su Il diario di Noël colonna sonora:

“Noel Blanc” di Sacha Distel

“Dolci ricordi di Natale” di Ty Herndon e Minnie Murphy

“Diane” dell’Art Pepper Quartet

“Sarò a casa per Natale” di Steve Tyrell

“Per Lois” di David Morgan

“Natale in Connecticut con te” di Steve Tyrell

“Baby, non vuoi tornare a casa” di Barrett Doss

“Buon Natale tesoro (e anche un felice anno nuovo)” di The Uniques

“Sha La Da La La (periodo natalizio)” di The Sha La Das

“Silent Night” dei Temptations

“Stormy Weather (Keeps Rainin’ All the Time)” di Barrett Doss

“Natale nel tuo cuore” di AJ Wells

Qual è la tua canzone preferita Il diario di Noel’è la colonna sonora? Condividi la tua scelta nei commenti e assicurati di guardare il film solo su Netflix!