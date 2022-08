Canzoni presenti nel film

Netflix ha appena aggiunto un altro musical al suo elenco con 13: Il musical. Il film è stato distribuito sul servizio di streaming venerdì 12 agosto 2022 e si unisce ad altri musical cinematografici come spunta, spunta… BOOM e Diana Il Musical.

Il film è basato sull’omonima commedia di Broadway e segue il giovane Evan Goldman mentre si trasferisce da New York City a una piccola città dell’Indiana dopo il divorzio dei suoi genitori.

Oltre ad affrontare lo shock culturale, deve capire la gerarchia sociale nella sua nuova scuola, cercare di fare nuove amicizie e, soprattutto, assicurarsi che il suo prossimo Bar Mitzvah sia la migliore festa che si sia mai vista. Ha sicuramente il suo lavoro ritagliato per lui.

Il nuovo film è interpretato da Eli Golden, Josh Peck, Rhea Perlman, Debra Messing, Peter Hermann, Gabriella Uhl, Frankie McNellis e JD McCrary.

Il film è pieno di un sacco di canzoni, ma se stai cercando di ascoltarle al di fuori del film, come fai a sapere come si chiamano e dove trovarle? Fortunatamente, abbiamo l’elenco completo.

13: La colonna sonora del musical

Ci sono 14 canzoni sul 13: Il musical la colonna sonora e la maggior parte provengono dallo spettacolo originale di Broadway, ma alcuni sono anche nuovi. Le nuove canzoni includono “I’ve Been Waiting”, “Opportunity”, “The Bloodmaster” e “It Would Be Funny”.

L’intera colonna sonora può essere trovata su Spotify, YouTube o ovunque trasmetti la tua musica in streaming. E ora, invece di usare un’app per capire come si chiama la tua canzone preferita o semplicemente indovinare, puoi semplicemente prendere l’elenco qui sotto e creare una playlist tutta tua.

“13” di Eli Golden e The Ensemble di Netflix 13 il Musical

“Lamest Place in the World” di Gabriella Uhl e The Ensemble di Netflix 13 il Musical

“I’ve Been Waiting” di Lindsey Blackwell, JD McCrary e The Ensemble di Netflix 13 il Musical

“Opportunità” di Frankie McNellis, Khiyla Aynne, Shechinah Mpumlwana, Kayleigh Cerezo e The Ensemble di Netflix 13 il Musical

“The Bloodmaster” di Eli Golden, Frankie McNellis, JD McCrary, Lindsey Blackwell, Shechinah Mpumlwana, Nolen Dubuc e The Ensemble di Netflix 13 il Musical

“Getting Ready” di Jonathan Lengel, Eli Golden e l’ensemble di Netflix 13 il Musical

“Bad Bad News” di Eli Golden, Frankie McNellis, JD McCrary, Lindsey Blackwell, Shechinah Mpumlwana, Nolen Dubuc e l’Ensemble di Netflix 13 il Musical

“Sarebbe divertente” di Eli Golden, Frankie McNellis, JD McCrary, Lindsey Blackwell, Shechinah Mpumlwana, Nolen Dubuc e l’ensemble di Netflix 13 il Musical

“Tell Her” di Eli Golden, Frankie McNellis, JD McCrary, Lindsey Blackwell, Shechinah Mpumlwana, Nolen Dubuc e l’ensemble di Netflix 13 il Musical

“A Little More Homework” di Eli Golden, Gabriella Uhl, Lindsey Blackwell, Frankie McNellis, JD McCrary, Willow Moss e The Ensemble di Netflix 13 il Musical

“Brand New You” di Kayleigh Cerezo, Luke Islam, Shechinah Mpumlwana e l’ensemble di Netflix 13 il Musical

“Getting Ready (Extended)” di Jonathan Lengel, Eli Golden, JD McCrary, Ramon Reed, Nolen Dubuc, Lindsey Blackwell, Frankie McNellis, Gabriella Uhl e l’ensemble di Netflix 13 il Musical

“Cosa significa essere un amico” di Gabriella Uhl e l’ensemble di Netflix 13 il Musical

“Diglielo” di Alec Benjamin

Avevi una canzone preferita?13: Il musical? C’è un momento musicale che ti ha colpito di più anche se la canzone non era la tua preferita? Fateci sapere nei commenti qui sotto!