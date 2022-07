Canzoni e colonna sonora del film Netflix esplorati

Con un cast stellare, la regia dei fratelli Russo e un budget che lo rende il film più costoso di Netflix di sempre, The Grey Man promette di essere uno dei film da non perdere del 2022.

Come per tutti i blockbuster di Hollywood, il film fa uso della musica per aggiungere la giusta sensazione a ogni scena, sia attraverso l’uso di canzoni che la sua colonna sonora cinematografica.

Ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora di The Grey Man e chi ha composto la colonna sonora del film?

Data di uscita e anteprima della trama di The Grey Man

The Grey Man è esploso su Netflix venerdì 22 luglio 2022.

Basato sull’omonimo romanzo del 2009 di Mark Greaney, il film racconta la storia dell’agente della CIA Court Gentry (Court Gentry), conosciuto con il suo nome in codice, Sierra Six.

Gentry era una volta un killer altamente qualificato, autorizzato dall’Agenzia, che è stato strappato da un penitenziario federale dal suo responsabile, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton).

Tuttavia, nonostante sia uno dei migliori assassini del mondo, la situazione si ribalta su Gentry quando diventa il bersaglio di Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex alleato della CIA, che gli dà la caccia in tutto il mondo e non si fermerà davanti a nulla per ucciderlo .

Scarica dal sito ufficiale della stampa | Stanislav Honzik | Netflix

Colonna sonora L’uomo grigio

The Grey Man presenta una vasta gamma di canzoni, dai brani classici ai brani hip-hop più moderni.

Scarica dal sito ufficiale della stampa | Paolo Abell | Netflix

Chi ha composto la partitura?

Oltre a una serie di canzoni con licenza, The Grey Man presenta anche una colonna sonora cinematografica tosta, opera del compositore Henry Jackman.

Il musicista londinese si occupa di musica fin dai tempi della scuola, studiando musica classica sia all’Eton College che all’Università di Oxford.

Dopo aver pubblicato tre album in studio tra il 2003 e il 2007, Jackman ha rivolto la sua attenzione alla musica da film e da allora ha lavorato ad alcuni grandi film, serie TV e videogiochi.

Tra i lavori di Henry Jackman ci sono i film di Captain America The Winter Soldier e Civil War, nonché la serie TV The Falcon and the Winter Soldier, mentre ha anche composto musica per i recenti film di Jumanji e Kingsman, Detective Pikachu, Disney’s Big Hero 6, X- Men: First Class, il film Cherry del fratello Russo, Extraction di Netflix e la serie Amazon The Man in the High Castle dove ha lavorato anche con Dominic Lewis.

La colonna sonora roboante e moderna di Henry Jackman è perfetta per il thriller d’azione e in concomitanza con l’uscita di The Grey Man, l’album per la colonna sonora è stato reso disponibile su Spotify e Apple Music.