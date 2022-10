Cancellare Kanye West sui social media non è più un’opzione per tenere a bada le controversie, ecco perché

Dopo aver assistito a Kanye West e alla sua incontrollabile indignazione sui social media, la notizia della cancellazione del rapper Donda è emersa ancora una volta su Internet. Tuttavia, questa volta potrebbe essere una mossa di successo, poiché molti fattori sono stati presi in considerazione negli ultimi decenni. Il rapper, che ora è noto per essere un provocatore, ha bloccato i suoi account Twitter e Instagram sull’antisemitismo. Ma cancellare completamente l’entità non sarebbe un compito facile, secondo i rapporti.

Secondo la CNN, molti funzionari e autorità hanno ora iniziato a pensare di fermare Kanye. Tuttavia, la possibilità di riuscire in questo è un tentativo difficile da tirare. Ecco alcuni motivi, come affermato dalle fonti, che potrebbero non permettere al mondo di cancellare Kanye.

La diversità nei media

I rapporti dimostrano che Cancel Culture non è nient’altro ma piuttosto un argomento sui social media. Senza dubbio la stragrande maggioranza di Internet ha scelto di opporsi a Kanye West e alle sue azioni imprevedibili. Tuttavia, esiste una piccola fetta dei diversi media che ha apertamente prestato il proprio sostegno alla star in tutte le sue controverse affermazioni.

Parlando di detto fattore, ha affermato un critico anziano del Washington Post Quello “Lo status di celebrità di West ci ha fatto guardare e ascoltare soprattutto perché siamo profondamente consapevoli che anche così tanti altri stanno prestando attenzione”.

L’effetto Trump su Kanye West

Tra tutte le sue dichiarazioni pubbliche notoriamente controverse, quella che è ancora in cima alla barra è la sua ammirazione per l’ex presidente americano, Donald Trump. Le due dette leggende apparentemente sono andate d’accordo a causa del loro approccio simile a determinate questioni. In effetti, i due uomini ora condividono alcuni fan e sostenitori in comune che hanno le spalle.

L’atto! Secondo quanto riferito, la fondatrice di For America Brigitte Gabriel si è rivolta a Twitter per dare il suo sostegno a West. Il tutto alla luce della sua amicizia con Trump. Quindi, questo si presenta come un enorme ostacolo al modo di annullare Ye.

L’arte contro l’artista

Indipendentemente da tutte le acque pericolose in cui Ye è intervenuto, l’unica cosa che ha funzionato per sempre come giubbotto di salvataggio per la star è la sua carriera musicale come rapper. La gente indubbiamente detesta i suoi brutti pensieri stereotipati. Tuttavia, i suoi album e le sue tracce rimangono i preferiti dal suo pubblico.

Ciò è stato dimostrato molto bene all’evento in cui Kanye ha rilasciato un’altra dichiarazione odiosa sulla schiavitù. C’è stato un enorme focolaio su Internet che è andato contro la stella. Indipendentemente da ciò, secondo quanto riferito, la classifica di Billboard includeva tutte e sette le tracce del suo album Ye nella top 40.

Quindi, anche dopo il suo controverso slogan di odio di White Lives Matter, non sembra possibile alcuna azione contro il celebre rapper più famoso. Qual è la tua opinione su questo?

