Campagna dei fan su Netflix per salvare “Legends of Tomorrow”

Non ci sarà una stagione 8 di DC Leggende di domani poiché è stato annunciato che lo spettacolo è stato cancellato dopo la sua settima stagione. Con Netflix che trasporta Legends of Tomorrow in molti paesi del mondo, alcuni stanno cercando il servizio per dargli una serie di revival di commiato, ma le possibilità sono scarse.

In onda sul network americano The CW, Leggende di domani è la lunga serie di supereroi con Victor Garber, Brandon Routh, Arthur Darvill, Caity Lotz e Franz Drameh.

La serie è andata in onda per la prima volta nel 2016 e si è conclusa il 2 marzo 2022.

In molte regioni, lo spettacolo è disponibile esclusivamente su Netflix. Gran parte dell’Europa, dell’Asia e dell’America Latina ha ricevuto episodi settimanali dello spettacolo DC, che è una rarità crescente. Netflix negli Stati Uniti riceveva le prime stagioni ogni autunno, ma è migliorato per ottenere nuove stagioni solo una settimana circa dopo ogni finale di stagione.

La stagione 7, che ora è l’ultima stagione, è arrivata su Netflix negli Stati Uniti il ​​10 marzo 2022. Con quell’ultima stagione ora su Netflix, ciò significa che Netflix perderà lo spettacolo a marzo 2027.

Unogs riferisce che almeno 30 paesi stanno attualmente trasmettendo in streaming tutte e sette le stagioni dello spettacolo.

Le ragioni della cancellazione dello spettacolo non sono chiare. DigitalSpy ipotizza che sia probabilmente dovuto a problemi interni a The CW, alle valutazioni e al fatto che l’Arrowverse sta volgendo al termine a favore di una nuova gamma di spettacoli DC.

Keto Shimizu, che funge da co-showrunner di Legends of Tomorrow, è andato su Twitter per annunciare la cancellazione il 30 aprile dicendo:

“Beh, gente. È stata una corsa incredibile. Tuttavia, la CW ci ha fatto sapere che non ci sarà la stagione 8 di #LegendsOfTomorrow. Abbiamo il cuore spezzato, ma anche immensamente grati per l’incredibile lavoro che il nostro cast, la troupe e gli sceneggiatori hanno contribuito al piccolo spettacolo che potrebbe. Grazie ai nostri fan; il tuo amore e la tua passione per la nostra strana banda di disadattati ha reso ogni rottura, ogni sceneggiatura, ogni quotidiano, ogni taglio e ogni mix degno di tutto il duro lavoro. Ti vediamo, ti amiamo e avrai sempre un posto sul Waverider.

La cancellazione è stata uno shock per molti poiché The CW è solitamente abbastanza buono quando si tratta di lasciare che i suoi spettacoli si concludano in un modo carino.

La cancellazione prematura ha portato i fan a creare petizioni e utilizzare i social media per cercare di salvare lo spettacolo. La maggior parte della conversazione utilizza l’hashtag #SaveLegendsOfTomorrow.

Non so voi ragazzi ma io non mi arrendo. Le leggende non muoiono MAI e non mi fermerò finché non avremo #SaveLegendsOfTomorrow — geekyramblings: Crochet Bard 💜🤍🖤 (@geeky_ramblings) 8 maggio 2022

ABBIAMO BISOGNO DELLA NOSTRA FAMIGLIA INDIETRO #SaveLegendsOfTomorrow @tntdrama @TBSNetwork @warnerbrostv @HBOMaxHelp @hbomax @netflix @warnerbros https://t.co/bUBHMg80JW — oh capitano, mio ​​capitano. (@torresaffair) 8 maggio 2022

.@warnerbrostv Forza ragazzi, dovete contattare @hbomax o @netflix o @TBSNetwork o @tntdrama o @paramountnet per ottenere un’ultima stagione di @TheCW_Legends!!! Non puoi ignorare dati come questo👀#LegendsOfTomorrow #SaveLegendsOfTomorrow pic.twitter.com/o2OhBmBB4N — Storytelling In Spandex (@Spandex_Pod) 8 maggio 2022

Netflix potrebbe e dovrebbe far rivivere Legends of Tomorrow?

In realtà, le possibilità dello show di ottenere un revival su Netflix sono scarse o nulle, almeno a nostro avviso.

In precedenza, i revival di programmi Netflix sono stati spesso con programmi con un chilometraggio minore (meno stagioni) e quelli che non sono così profondamente collegati ad altri programmi come Leggende di domani è. Con gran parte dell’Arrowverse che dovrebbe lasciare Netflix nel corso del prossimo decennio su HBO Max, è naturalmente qui che lo spettacolo dovrebbe essere rinnovato, se possibile.

Anche i nostri amici di Netflix Life sono altrettanto pessimisti riguardo alle possibilità che ciò accada Leggende di domani (o Batwoman che ha anche ricevuto il taglio) ottenendo un revival Netflix.

Tuttavia, i fan continueranno a fare campagna per Netflix o HBO Max per dare allo spettacolo il saluto che merita.

Ti piacerebbe vedere Netflix rivivere Leggende di domani per una nuova stagione o un film? Fateci sapere nei commenti.