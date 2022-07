Camp Cretaceous prende in giro Yaz e Sammy che si incontrano nella quinta stagione

*AVVERTENZA: spoiler in arrivo per Jurassic World: Camp Cretaceous stagione 5*

Al centro di Jurassic World: Camp Cretaceous è stata la banda di sei personaggi che abbiamo imparato a conoscere e amare da quando sono stati lasciati per la prima volta bloccati su Isla Nublar.

Mentre lottare contro i pericoli della sopravvivenza su un’isola infestata dai dinosauri ha ovviamente avuto la massima priorità in tutta la serie, anche le relazioni tra i vari personaggi sono state al centro della scena.

Questo è certamente il caso tra Yaz e Sammy nella stagione 5 poiché è stato accennato che potrebbe esserci di più nella loro amicizia di quanto si pensasse.

Ma cosa succede tra Yaz e Sammy in Camp Cretaceous e finiscono insieme entro la fine della quinta stagione?

Campo mondiale giurassico Cretaceo | Teaser della quinta stagione | Netflix BridTV 9590 Campo mondiale giurassico Cretaceo | Teaser della quinta stagione | Netflix https://i.ytimg.com/vi/DSYDSorEULE/hqdefault.jpg 995738 995738 centro 13872

Yaz rivela che sta sviluppando dei sentimenti per Sammy

Fin dall’inizio di Camp Cretaceous, Yaz e Sammy hanno condiviso una stretta amicizia e la coppia si è aiutata a vicenda in momenti difficili da quando sono rimasti bloccati su Isla Nublar.

Per tutta la stagione 5, tuttavia, diventa chiaro che Yaz sta iniziando a vedere lei e Sammy come qualcosa di più che semplici amici dopo alcuni scambi imbarazzanti ma carini tra i due.

Nell’episodio 7, mentre è sola con Ben, Yaz gli rivela che ha sviluppato dei sentimenti per Sammy ma non sa come procedere.

Inizialmente, crede che sarebbe meglio mettere in pausa i suoi sentimenti fino a quando non saranno finalmente riusciti a lasciare l’isola, ma nell’episodio 9 ha deciso che non può più trattenere i suoi sentimenti e conferma a Ben che lei dirà a Sammy come si sente, quando sarà il momento giusto.

Campo Cretaceo © Netflix

Yaz e Sammy stanno insieme?

Sì, Yaz e Sammy alla fine si riuniscono nella quinta stagione di Camp Cretaceous.

Dopo aver confidato a Ben che rivelerà i suoi sentimenti nell’episodio 9, Yaz trascorre il resto dell’episodio cercando di trovare il momento perfetto per dirlo a Sammy.

Ma i tentativi di Yaz di parlare con Sammy vengono ripetutamente interrotti, o dall’arrivo dei suoi amici sulla scena o dall’attacco di un dinosauro affamato.

Alla fine, nei momenti finali dell’episodio 9, Yaz ha finalmente la possibilità di ammettere i suoi sentimenti a Sammy e – con sollievo di Yaz e dei caricatori di Sammy ovunque – Sammy conferma di aver provato lo stesso “dal momento che non sapere quando.”

Ben è stato super carino nei suoi sforzi per dare a Yaz e Sammy un po’ di privacy per discutere dei loro sentimenti, ma non può impedire a Brooklynn e Darius di vedere Yaz e Sammy condividere un bacio.

Ma non avrebbe dovuto preoccuparsi perché sia ​​Brooklynn che Darius esultano quando vedono la coppia baciarsi e sono molto favorevoli alla nascente relazione.

Entro la fine della quinta stagione, Camp Cretaceous fa un balzo in avanti di alcuni anni per raggiungere la sequenza temporale di Jurassic World: Fallen Kingdom e vediamo che Yaz e Sammy sono ancora insieme mentre il gruppo si riconnette in una videochiamata.

Yaz è andata a stare con Sammy e la sua famiglia in Texas e sta cercando di frequentare il college nelle vicinanze.

Campo Cretaceo © Netflix

I fan di Camp Cretaceous reagiscono a Yaz e Sammy

La rivelazione che Yaz e Sammy condividono i sentimenti l’uno per l’altro è diventata un grande argomento di discussione nella stagione 5 di Camp Cretaceous, con molti fan che si sono rivolti ai social media per esprimere i propri pensieri.

Un fan che non aveva ancora raggiunto la scena nell’episodio 9 ha detto: “Chiamandolo proprio ora mentre guardo Jurassic World: Camp Cretaceous che Yaz e Sammy si uniranno se non lo faranno, sarò devastato”.

Questo fan ha aggiunto: “Il mio fratellino: ‘TIZIO DEVI VEDERE LA NUOVA STAGIONE DEL CAMP CRETACEO, È COSÌ BUONO CHE TI PIACE.’ Io, che sono pienamente consapevole di cosa succede tra Sammy e Yaz in questa stagione: ‘Non dici?!'”

Mentre questo fan ha commentato: “Yaz superare le sue paure per proteggere la sua ora fidanzata Sammy è il mio genere preferito”.

Questo fan entusiasta ha scritto: “Yaz di Camp Cretaceous è ufficialmente bi e in Sammy, sono così skehwjbegeq”.

E infine, questo fan ha detto: “Yaz e Sammy di Camp Cretaceous sono così iconici”.

Campo Cretaceo © Netflix

La quinta stagione di Jurassic World: Camp Cretaceous è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata il 21 luglio 2022.

In altre notizie, dove si svolge Virgin River? La città è reale?