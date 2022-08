“Call the Midwife” Stagione 11 in arrivo su Netflix a settembre 2022

Chiama l’ostetrica la stagione 10 è ora su Netflix, ma i fan dello show sapranno che la stagione 11 (o la serie 11 come è conosciuta nel Regno Unito) è andata in onda all’inizio del 2022. Quando arriverà la stagione 11 su Netflix? Ora abbiamo una data di uscita ufficiale per Netflix USA che arriverà per intero a settembre 2022.

Dal 2014, Netflix ha ricevuto versioni annuali di Chiama l’ostetrica tranne nel 2020, quando la serie è stata ritardata a causa di tu-sai-cosa. La stagione più recente, la decima, è arrivata su Netflix il 21 marzo 2022.

Netflix USA è ora l’unica regione attualmente in circolazione Chiama l’ostetrica. Netflix UK in particolare ha visto la serie rimossa a settembre 2021.

Come accennato, la stagione 11 è già andata in onda nel Regno Unito. Ha presentato in anteprima il suo episodio di Natale a dicembre 2021 e poi ha trasmesso i suoi 8 episodi da gennaio a febbraio 2022. Questa stagione è ambientata nel 1967 e iniziamo la stagione dopo Nancy, che inizia il suo primo giorno come ostetrica appena qualificata.

Quando uscirà la stagione 11 di Call the Midwife su Netflix?

Le stagioni precedenti sono arrivate su Netflix circa 11 mesi dopo la messa in onda della BBC. Quindi vanno in onda su PBS negli Stati Uniti prima di arrivare su Netflix. Ciò ci ha portato inizialmente a prevedere che la stagione 11 sarebbe arrivata su Netflix tra dicembre 2022 e febbraio 2023.

Siamo felici di segnalare che in questo caso abbiamo torto e invece è stato concesso in licenza per settembre 2022.

Stagione 11 di Chiama l’ostetrica arriverà su Netflix USA il 5 settembre 2022.

Call the Midwife potrebbe lasciare Netflix?

Una possibilità è che vediamo Call the Midwife negli Stati Uniti prendere un congedo come nel Regno Unito. Al momento non c’è alcun segno che ciò accada finché Netflix è disposto a continuare a concedere in licenza nuove stagioni, ma con una maggiore concorrenza per i drammi in costume, non è fuori dal regno delle possibilità.

C’è molto altro da cui venire Chiama l’ostetrica oltre la stagione 11. Sono in arrivo sia la dodicesima che la tredicesima stagione, con l’ultima che andrà in onda nel 2024.

Non vedi l’ora che un’altra stagione di Call the Midwife arriverà presto su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.