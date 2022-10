Call Jane è su Netflix? (Dove guardare in streaming Call Jane online)

La pellicola Chiama Jane interpretato da Elizabeth Banks e Sigourney Weaver, ha ottenuto punteggi impressionanti in Rotten Tomatoes e molte persone sono ansiose di vedere cosa ha da offrire la storia toccante del film. Ma possono farlo sul servizio di streaming Netflix?

Banks interpreta una donna di nome Joy, che vive come una casalinga tradizionale negli anni ’60, che scopre che la sua gravidanza con il suo secondo figlio è pericolosa per la vita. In cerca di aiuto, si rivolge a una rete clandestina di una donna che rischia la libertà per aiutare le donne bisognose ad abortire.

Phyllis Nagy è la regista del film ben realizzato il cui credito precedente includeva il film TV nominato agli Emmy la signora Harris e ha guadagnato un credito di scrittura per il film Carol. Al fianco di Banks e Weaver c’è anche una solida formazione di individui di talento come Kate Mara, Chris Messina, Wunmi Mosaku, John Magaro e Aida Turturro.

Il lungometraggio di 121 minuti è stato presentato in anteprima mondiale ufficiale al Sundance Film Festival del 2022, dove Roadside Attractions ha acquisito i diritti di distribuzione. Chiama Jane ha ricevuto recensioni favorevoli su Metacritic, aggiungendo al motivo per cui gli spettatori dovrebbero verificarlo.

Call Jane è disponibile su Netflix?

Non si può davvero negare che ci sono sicuramente molti abbonati là fuori che probabilmente vorrebbero vedere questa storia accattivante svolgersi dall’inizio alla fine. Ma sfortunatamente, i membri dello streamer non possono farlo perché call Jane non è disponibile su Netflix e non si sa quando tale stato potrebbe cambiare.

Ma molte altre eccellenti scelte di film sono ora pronte per lo streaming per gli abbonati sulla piattaforma. Alcune delle opzioni eccezionali includono L’irlandese, Il processo ai Chicago 7e Pezzi di una donnasolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming Call Jane

Chiama Jane è disponibile solo nei cinema.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: