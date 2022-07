Caleb McLaughlin si schiera con questo odiato personaggio invece di Billy Hargrove

Stagione 4 di Cose più strane sono stati piuttosto emozionanti per Lucas Sinclair, interpretato da Caleb McLaughlin. Sebbene l’inizio della stagione sia stato fantastico per lui, Lucas si è unito alla squadra di basket dell’Hawkin’s High. Ha anche segnato il punto finale nella partita del primo episodio, facendo di lui un eroe. Ma presto, le cose iniziano a prendere una svolta dopo che ha tradito la sua squadra di basket per aiutare i suoi amici. Ecco perché la sua squadra si rivolta contro di lui e alla fine quasi perde Max.

Quali cambiamenti ha visto Caleb McLaughlin in Lucas?

L’attore ha recentemente rilasciato un’intervista con IndieWire, dove ha parlato del suo personaggio nello show. Dopo essersi unito alla squadra di basket, gli amici di Lucas trovano che lui li rimpiazza. Non si unirà a loro nel Club del fuoco infernale, che doveva essere la loro “cosa”.

Secondo Caleb, “Non direi nemmeno che si sta attivamente allontanando dai suoi amici. Personalmente ritengo che stesse cercando di convincere i suoi amici a unirsi a lui in un nuovo percorso”. Fondamentalmente, Lucas vuole che tutti lo accettino. Questa è la sua definizione di essere cool da giovane adolescente.

Quando gli è stato chiesto se non si sentiva escluso, dato che nei primi episodi era stato separato da molte delle sue principali co-star, Caleb ha detto che gli mancavano decisamente. Tuttavia, gli piaceva lavorare con nuove persone. Ha detto che passare molto tempo con i giocatori della sua squadra nello show lo ha fatto sentire come se volesse adattarsi.

Caleb ha accettato che Lucas, nonostante volesse adattarsi ai ragazzi fantastici, volesse giocare a D&D più di ogni altra cosa.

Chi è l’odiato personaggio con cui Caleb si schiera?

Prima di rispondere alla domanda, dovresti conoscere la prefazione. Cose più strane si è concentrato sulla questione del bullismo sin dalla sua prima stagione. Ma nel caso di Lucas, non si trattava solo di bullismo; era anche razzismo. Ricordi come nella seconda stagione dello show, Billy non vuole che sua sorella Max esca con Lucas perché è nero? E non solo nella seconda stagione; Lucas è stato chiamato “mezzanotte” nella prima stagione a causa del colore della sua pelle.

Questo è stato uno dei motivi per cui Caleb non si è schierato con Billy. Invece, il personaggio che ha apprezzato di più è stato il capitano della sua squadra di basket, Jason.

Egli ha detto: “Adoro Dacre, è un attore straordinario, il suo personaggio Billy è fantastico, ma Billy non è davvero un bravo ragazzo. Jason è in realtà un ragazzo migliore; Jason è stato solo frainteso. Jason ha accolto Lucas, stava cercando di mostrargli le basi – forse era arrogante, un po’ antipatico, ma non era razzista. Non era poi così male”.

Lo spettacolo ha davvero toccato questioni come il bullismo e il razzismo e ha cercato di diffondere consapevolezza su di essi. Caleb ha detto che questo potrebbe essere il motivo per cui Lucas voleva unirsi alla squadra.

Cosa ne pensi di questi problemi e come possono essere ridotti? Facci sapere.

