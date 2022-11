Quando inizi a divertirti davvero nel vedere un personaggio sullo schermo, che ti piaccia o semplicemente che ti piaccia guardarlo, è naturale volere che continuino a fare apparizioni. Nel caso di Manifest, probabilmente hai una lunga lista di personaggi che non vuoi davvero sfuggire all’ovile.

Creato da Jeff Rake, il dramma soprannaturale americano è stato presentato in anteprima sulla NBC nel 2018 e ha intrappolato il pubblico nel mistero dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio di un aereo di linea commerciale che tornavano dalle loro famiglie e dai loro amici dopo che tutti li credevano morti.

Il concetto è stato veloce per guadagnare fan, ma la rete lo ha cancellato dopo tre stagioni. Fortunatamente, Netflix ha deciso di salvarlo e resuscitarlo per un’altra stagione, sollevando ulteriori domande.

Vale a dire, Cal muore in Manifest stagione 4 parte 1?

ATTENZIONE: SPOILER PRINCIPALI

Cal muore in Manifest stagione 4 parte 1?

Sebbene Cal (interpretato da Ty Doran) muoia brevemente, rimane vivo quando la stagione 4, parte 1, si conclude.

Offrendo un breve riassunto, il cancro di Cal ritorna e inizia a mostrare un comportamento che lo tradisce, nonostante abbia assicurato agli altri che non è niente.

Tuttavia, inizia a tossire sangue e ad un certo punto viene scoperto da Zeke e lo incoraggia ad andare a visitare un dottore. È d’accordo e va dal dottor Bates, l’ex partner di Saanvi, e gli viene confermato che non è più in remissione.

Tragicamente, viene suggerito che morirà in pochi giorni e viene fatto un tentativo per assicurarsi che la sua uscita finale sia confortevole. Tuttavia, è in corso la ricerca dell’Omega Sapphire per risparmiargli la vita e la ricerca di Zeke alla fine lo salva dopo un breve incontro con la morte.

D’altra parte, salvare la vita di Cal prende essenzialmente quella di Zeke, ma è un sacrificio che è disposto a fare.

“È una bestia completamente nuova”

Ty ha recentemente parlato del suo ingresso a bordo del progetto durante una conversazione con Screenrant:

“È stato selvaggio, è una bestia completamente nuova e diversa da qualsiasi cosa io abbia mai fatto prima. È il suo universo e cercare di integrarsi in quello ha comportato molto studio e apprendimento sullo spettacolo e abituarsi a questo.

Ha continuato: “L’altro pezzo era che tutti lì erano così gentili, accoglienti e inclusivi, grandi partner di scena e collaboratori attivi e artisti brillanti, e proprio come le persone migliori e mi hanno reso la vita così facile, così che potevo semplicemente entra, fai le mie cose e lavora con altre persone e divertiti e fai un po’ d’arte.

La fine è vicina

È già stato annunciato che Manifest stagione 4 parte 2 servirà come lotto finale di episodi di Manifest.

La stagione è stata divisa in due parti che offrono 10 episodi ciascuna, anche se una data di uscita per la parte 1 deve ancora essere confermata.

Manifest stagione 4 parte 1 è in streaming su Netflix.

