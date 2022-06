Primo Uccisione è ora in streaming su Netflix! Non sorprende che sia ciò di cui tutti stanno guardando e di cui non riescono a smettere di parlare. Mentre alcune persone si stanno ancora facendo strada attraverso gli episodi, altri hanno finito e hanno un sacco di domande su cosa è successo nella prima stagione.

Prima uccisione segue due ragazze adolescenti (Juliette e Cal) che per ovvi motivi non possono stare insieme, ma non possono fare a meno di innamorarsi. Perché è loro vietato stare insieme? Bene, uno è un vampiro e l’altro è un cacciatore di mostri. Le loro vite semplicemente non devono intrecciarsi perché è contro le loro convinzioni. Ma una volta che entrambi hanno il compito di fare la loro prima uccisione e si incontrano, tutto ciò che hanno mai conosciuto va rapidamente fuori dalla finestra.

Ovviamente, gli spettatori facevano il tifo per Cal e Juliette per stare insieme e per loro di cavalcare verso il tramonto, ma succede davvero? Cal e Juliette finiscono insieme? Ecco cosa succede a Cal e Juliette Prima uccisione.

Spoiler da Prima uccisione avanti!

Cal e Juliette finiscono insieme in First Kill?

Purtroppo, Cal e Juliette non finiscono insieme alla fine della stagione. Cal e Juliette ricevevano costantemente respingimenti dalle loro famiglie, ma si rifiutavano di lasciare che le loro famiglie li separassero. Durante la stagione, abbiamo visto Cal e Juliette sgattaiolare via insieme per incontrarsi diverse volte e abbiamo persino visto Cal subire una rottura per scollegarla da Juliette. Tuttavia, nulla potrebbe fare a pezzi gli amanti sfortunati. Beh, non le loro famiglie, almeno. Ci è voluto Juliette per trasformare accidentalmente Theo in un vampiro perché Cal e Juliette si lasciassero definitivamente.

Sebbene Cal accetti Juliette per quello che è, è comunque difficile per lei non vedere gli altri vampiri come mostri. Voglio dire, Cal è stato cresciuto pensando che tutti i mostri fossero cattivi, quindi è comprensibile. Inoltre, Juliette ha trasformato Theo nella cosa che ha ucciso sua madre. Questo ha senso perché Cal non può perdonare facilmente Juliette. Era una forma di tradimento agli occhi di Cal.

Quando Juliette ha trasformato Theo, non lo ha fatto apposta. Ha cercato di prosciugarlo per dargli una morte onorevole, ma accidentalmente lo ha trasformato. Questo non è stato sorprendente perché Juliette è ancora una piccola vampira Legacy. Si sta ancora abituando alle cose. Ma non importa quanto Juliette cerchi di spiegare a Cal che non intendeva trasformare Theo, Cal semplicemente non lo sente. Cal non riusciva a vedere oltre la sua rabbia per vedere che Juliette non intendeva fare del male.

Durante la loro conversazione fuori dalla casa dei Burns, Juliette confessa il suo amore a Cal, e anche se Cal esita per un secondo, dice comunque a Juliette di stare lontano da lei e che non vuole rivederla mai più. Ma quello che è stato davvero straziante da guardare è stato sentire Cal dire a Juliette che avrebbe passato il resto della sua vita a cercare di capire come uccidere lei e il resto dei vampiri Legacy. Allora come torneranno Cal e Juliette da tutto questo? Bene, non lo scopriamo nella prima stagione.

Si spera che Netflix rinnovi Prima uccisione per una seconda stagione in modo da poter vedere la continuazione della storia d’amore di Cal e Juliette. Questa non può essere la fine, giusto? I fan meritano di vedere gli amanti sfortunati sfidare tutte le probabilità e finire insieme.

Prima uccisione è ora in streaming solo su Netflix!