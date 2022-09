“Buon Dio, voglio vivere in questa realtà”: i fan di “Cobra Kai” approfondiscono un thriller che termina con la quinta stagione con un cameo a sorpresa di Two Legends

Commedia drammatica preferita dai fan Cobra Kai è tutto pronto per tornare con una quinta stagione su Netflix. È stato confermato che lo spettacolo uscirà sullo streamer il 9 settembre e i fan non vedono l’ora. I fan e i membri del cast lo hanno ripetutamente annunciato il finale di quest’anno sarà una delle chiusure più folli di sempre per uno spettacolo. I personaggi di questa stagione saranno duri e coraggiosi, il che renderà il divertimento ancora più grande per i fan da guardare.

Alcuni personaggi sono accennati a seguire un percorso di redenzione, mentre altri hanno ancora qualche combattimento in loro, e altri diventano ancora più subdoli. Ma aspetta, com’è esattamente il membro del cast aggiuntivo della stagione? Come ha detto lo showrunner, sarà un “assolutamente selvaggio” fine dello spettacolo? Nel frattempo, i fan entusiasti di Reddit fanno una domanda selvaggia in un thread creando una linea di un’altra teoria dei fan per lo spettacolo. Ecco la storia dietro.

I fan fanno questa domanda retorica sul finale della quinta stagione di Cobra Kai con Swank

Nel thread, un Redditor ha chiesto a una sfilza di fan di un’aspettativa bizzarra ma esilarante dallo spettacolo. L’immagine mostra Jackie Chan e Hillary Swank in cima a una collina e chiede cosa succederebbe se la stagione 5 fosse finita con questo cliffhanger. In aggiunta a ciò, le reazioni dei fan sono state pazze.

Onestamente, questi personaggi sarebbero coinvolgenti e riconoscibili. In effetti, aggiunge qualcosa all’arco generale dello spettacolo più grande stesso. Per quel che ci interessa, possono insaporire i personaggi del cartone animato Saturday Morning carico di rabbrividire e di breve durata. Tuttavia, sappiamo tutti per certo che questo Cobra Kai il multiverso è lontano dalla realtà.

Non importa quanto i fan vogliano a Jackie Chan cameo, una possibilità con Swank è quasi impossibile. Molti pensano di aver perso un’opportunità con la stagione 4 perché avrebbero potuto presentarsi tra il pubblico al torneo. Dal momento che non sono necessariamente quelli sopra menzionati, solo un piccolo segmento con Jaden Smith e Jackie chan che si presentano per un secondo manderebbe i fan nello spazio.

Come pensi che sarà la quinta stagione? Quali sono le tue aspettative e chi vorresti tornare nella nuova stagione? Annota i tuoi pensieri nei commenti qui sotto.

Il post “Buon Dio, voglio vivere in questa realtà”: i fan di “Cobra Kai” approfondiscono un thriller che termina con la quinta stagione con un cameo a sorpresa di Two Legends è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.