Bumper a Berlino su Netflix? (dove guardare)

Adam Devine riprende il ruolo di Bumper Allen in Intonazione giusta serie spin-off Pitch Perfect: Bumper a Berlino. È Paraurti a Berlino su Netflix?

Ambientato dieci anni dopo che Bumper Allen (Adam Devine) si è laureato, Pitch Perfect: Bumper a Berlino riprende con Bumper che fa un lavoro svogliato e canta a cappella solo occasionalmente come hobby con un gruppo chiamato Tonehangers.

Ma quando il vecchio amico di Bumper, Pieter, lo contatta, Bumper si sente motivato a seguire i suoi sogni di diventare di nuovo una superstar trasferendosi a Berlino. Lì, Bumper fa della sua missione esibirsi al famoso Giorno dell’Unità Tedesca per mostrare il suo talento.

Flula Borg riprende il suo ruolo da Intonazione perfetta 2 nel ruolo di Pieter Kramer. Jameela Jamil e Sarah Hyland completano il cast. Chiunque amasse vedere Hyland e Devine recitare l’uno di fronte all’altro in Famiglia moderna vorranno assicurarsi che questo spettacolo sia nella loro lista di controllo!

Pitch Perfect: Bumper a Berlino su Netflix?

No, Pitch Perfect: Bumper a Berlino non è disponibile per lo streaming su Netflix. La serie Peacock sarà disponibile solo per la visione sulla piattaforma Peacock, quindi avrai bisogno di un abbonamento a quel servizio per guardare la serie spin-off.

Se stai cercando qualcosa di simile a Pitch Perfect: Bumper a Berlinoassicurati di dare un’occhiata a questi titoli su Netflix: Ultimo anno, Canta 2, gnocco, Lavoraci, Senti il ​​ritmo, La cabina dei baci, Natale con tee altre commedie musicali.

Dove guardare Pitch Perfect: Bumper a Berlino

Come accennato in precedenza, puoi guardare la serie solo sul servizio di streaming Peacock. Tutti e sei gli episodi della prima stagione dello show sono stati presentati in anteprima il 23 novembre.

Coloro che desiderano rivisitare il Intonazione giusta i film ne troverai anche alcuni su Peacock. Attualmente, i primi due film sono su Peacock, ma per ottenerli è necessario Peacock Premium, il che significa che non sono disponibili sul piano più semplice di Peacock.

Intonazione perfetta 3 non è in streaming da nessuna parte in questo momento, ma puoi noleggiare o acquistare il film tramite i rivenditori digitali.

Hai intenzione di guardare Pitch Perfect: Bumper a Berlino su Pavone?