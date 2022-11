‘Bullet Train’ imposta la versione di dicembre 2022 di Netflix

Il blockbuster estivo di Brad Pitt Treno ad alta velocità è diretto su Netflix USA a dicembre 2022, essendo già arrivato su Netflix India a novembre 2022. Ecco la tua guida su quando Treno ad alta velocità sarà su Netflix per quelli negli Stati Uniti, in India e in altre regioni.

Basato su un romanzo giapponese, la commedia d’azione presenta un cast enorme e parla di un uomo incaricato di andare a prendere una valigetta. Semplice vero? Beh no. In realtà è su un treno pieno di assassini e altri cattivi.

Insieme a Pitt nel film ci sono Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry e Andrew Koji.

Il film è uscito nelle sale il 5 agosto 2022 e ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica. Il film ha incassato oltre 200 milioni di dollari in tutto il mondo secondo BoxOfficeMojo.

Ora il modo migliore per guardare Treno ad alta velocità è sul grande schermo ma con la sua rincorsa nelle sale, potrai guardare il film in due regioni nel 2022 grazie a un accordo per la prima finestra di Sony.

Quando Treno ad alta velocità essere su Netflix?

Per tutto il 2022, Netflix India e Netflix USA hanno ricevuto nuovi film Sony, anche se molti film arrivano in finestre diverse dopo la loro uscita nelle sale.

La nostra ricerca mostra che i film di Sony prima del 2022 sono andati su Starz tra 120 e 223 giorni dopo la loro uscita nelle sale e quest’anno è stato così anche per Netflix.

L’accordo ha acquistato film come Inesplorato a Netflix dopo 168 giorni nelle sale, mentre titoli come Where The Crawdads Sing sono arrivati ​​nella finestra precedente di 120 giorni.

Netflix India ha rilasciato il film il 5 novembre 2022 e ora siamo felici di riferirlo Netflix US è impostato per ricevere Treno ad alta velocità il 3 dicembre 2022.

Una volta su Netflix in queste regioni, sarà quindi disponibile per un totale di 18 mesi prima di passare a Disney e, in questo caso, probabilmente andrà su Hulu. Come stima approssimativa, sarà intorno all’estate del 2024.

Altre regioni di Netflix riceveranno Bullet Train?

La risposta probabile è sì, anche se non abbiamo dettagli specifici. Netflix in più regioni riceve prontamente nuovi film Sony, sebbene Netflix né Sony promuovano alcun accordo.

Netflix India riceve costantemente nuovi film Sony 120 giorni dopo l’uscita, il che significa che vedrai il film aggiunto il 3 dicembre 2022.

Netflix Canada e Regno Unito ricevono i film Sony 2 anni dopo la loro uscita nelle sale. Caso in questione, l’isola della fantasia, che è stato rilasciato nel febbraio 2020, è atterrato su Netflix CA e nel Regno Unito di recente nel gennaio 2022. Ciò vale anche per regioni come Belgio, Grecia, Giappone, Polonia, Spagna, Svezia e Sudafrica.

Ciò significherebbe che Netflix in queste regioni vedrà Treno ad alta velocità aggiunto qualche volta nel 2024.

Ti terremo aggiornato man mano che impareremo di più sul Treno ad alta velocità data di uscita su Netflix.