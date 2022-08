Bullet Train è su Netflix? (Come guardare Bullet Train)

Molti fan sono ansiosi di sapere se Netflix sarà una delle tappe del film Treno proiettile percorso. Continua a leggere per scoprire di più sull’entusiasmante funzione della commedia d’azione di Sony e dove guardarla!

Il vincitore dell’Oscar Brad Pitt è tornato sul grande schermo Treno ad alta velocità, mettendo in mostra le sue abilità di star d’azione mentre dimostra la sua capacità di ottenere risate sullo schermo insieme a un elenco costellato di star in una narrativa da batticuore. Basato sul romanzo giapponese Maria Scarabeo di Kotaro Isaka, il film segue il personaggio di Pitt Ladybug, un sicario veterano con una serie di sfortuna che spinge l’assassino pagato a cercare un’uscita da questa vita di omicidio su commissione.

Ma la sua conduttrice, Maria Beetle, interpretata da Sandra Bullock, lo sta riportando in campo per quello che considera un lavoro incredibilmente facile. Deve salire su un treno proiettile diretto a Kyoto da Tokyo e prendere una valigetta. Sfortunatamente, non è l’unico assassino a bordo e Ladybug scopre presto che questa non è una coincidenza poiché i loro lavori sono tutti collegati.

Accanto a Pitt c’è una serie di grandi star che portano il loro talento in tavola, tra cui Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A. Martinez Ocasio e Zazie Beetz. Il film è diretto da Deadpool 2 e John Wick’s David Leitch, e Antoine Fuqua è uno dei produttori. Ma possono gli abbonati esperienza Treno ad alta velocità sullo streamer?

Bullet Train è disponibile su Netflix?

Tutto ciò che riguarda la commedia d’azione con Brad Pitt sembra un affare imperdibile, e non c’è da meravigliarsi se gli abbonati sarebbero entusiasti di provarlo. Purtroppo, Treno ad alta velocità non è attualmente disponibile sul servizio di streaming Netflix.

Ma ci sono così tante magnifiche imprese cinematografiche della categoria commedia d’azione pronte per lo streaming in questo momento per il divertimento degli abbonati. Alcuni di questi titoli ad alto numero di ottani e che fanno ridere a crepapelle includono Murder Mystery, L’uomo di Toronto, Il progetto Adam, Estinzionee Avviso rossosolo per citarne alcuni.

Dove puoi guardare Bullet Train

Treno ad alta velocità è disponibile solo per la visione nei cinema a partire dal 5 agosto 2022.

Secondo What’s on Netflix, proprio come Inesplorato, il film sarà disponibile su Netflix ad un certo punto dopo la sua corsa nelle sale come parte dell’accordo tra il servizio fumante e Sony. Stimano che potrebbe essere sullo streamer in qualsiasi momento tra dicembre 2022 e febbraio 2023, ma al momento questa è solo una speculazione.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

starai a guardare? Treno ad alta velocità?