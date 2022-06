Bucket List Of The Dead cast, sinossi, aggiornamenti sul rilascio e altro ancora

Il 7 giugno alla Netflix Geeked Week, lo streamer ha annunciato un nuovo film di zombi intitolato Zom 100: Elenco secchi dei morti e abbiamo raccolto tutti i dettagli importanti al riguardo per condividerli con te!

Zom 100: Elenco secchi dei morti è un film originale giapponese in uscita diretto da Yusuke Ishida da una sceneggiatura scritta da Tatsuro Mishima. È basato sull’omonima serie manga giapponese di Haro Aso e illustrata da Kotaro Takata. Potresti avere familiarità con Aso perché è la sua serie manga Alice nella terra di confine è già stato adattato in una serie originale Netflix.

Purtroppo, Netflix non ha fornito molti dettagli sul film di zombi alla Netflix Geeked Week, ma abbiamo condiviso ciò che è stato annunciato proprio di seguito.

Zom 100: Bucket List of the Dead cast

Finora è stato annunciato un solo membro del cast. Eiji Akaso interpreterà il personaggio principale, Akira Tendo. Man mano che il film avanza nel processo di realizzazione del film, probabilmente sentiremo parlare di più annunci sul cast.

Zom 100: Sinossi di Bucket List Of The Dead

La storia segue Akira Tendo, un giovane la cui vita mondana cambia quando un’apocalisse di zombi prende il sopravvento in Giappone. Akira deve combattere per sopravvivere e allo stesso tempo eliminare gli obiettivi nella sua lista di 100 cose da fare prima di trasformarsi in uno zombi.

Di seguito la sinossi del primo volume della serie manga tramite Bookhype:

In un appartamento pieno di spazzatura, Akira Tendo, 24 anni, guarda un film di zombi con occhi privi di vita e invidiosi. Dopo aver trascorso tre anni duri in una società di sfruttamento in Giappone, il suo spirito è infranto. Non riesce nemmeno a trovare il coraggio di confessare i suoi sentimenti alla sua bellissima collega Ohtori. Poi una mattina, si imbatte nel suo padrone di casa che sta pranzando, che sembra essere un altro inquilino! L’intera città brulica di zombi e, anche se sta scappando per salvarsi la vita, Akira non si è mai sentito così vivo!

Zom 100: Aggiornamenti della versione Bucket List Of The Dead

Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale. Questo non è sorprendente perché il film di zombi ha appena avuto il via libera. Ma potremmo avere solo un anno di rilascio. Wikipedia lo ha riportato Zom 100: Elenco secchi dei morti sarà presentato in anteprima su Netflix nel 2023. Sebbene nulla sia stato confermato, un’uscita nel 2023 sembra molto probabile. Quindi, per ora, puoi aspettarti che il film uscirà nel 2023. Condivideremo sicuramente la data di uscita ufficiale una volta annunciata.

Zom 100: la prima foto di Bucket List Of The Dead

Alla Netflix Geeked Week 2022, lo streamer ha rilasciato una produzione dal film di zombi in uscita.

Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori notizie e copertura Zom 100: Elenco secchi dei morti!