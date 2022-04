BTS Jimin OST With You tempo di rilascio e dove trasmettere in streaming Our Blues MV

OST dei BTS Jimin e Ha Sungwoon Con te per tvN e Netflix K-drama I nostri azzurri uscirà il 24 aprile. Controlla l’ora di rilascio internazionale e come trasmettere in streaming il video musicale per la colonna sonora originale di Jimin e Ha Sungwoon di seguito.

Con te è stata descritta dai media coreani come una canzone sul “desiderio di essere al fianco dei propri cari”. Una delle caratteristiche speciali della canzone è la sua armonia di chitarra acustica e pianoforte che trasuda calore.

Il rapporto ha anche messo in evidenza “il tono dolce di Jimin e l’affascinante voce di Ha Sung-woon” che hanno creato una bellissima armonia, completando il testo e conferendogli un carattere unico.

OST di Jimin e Ha Sungwoon Con te è stato prodotto da Song Dong-woon, rinomato come uno dei migliori produttori di OST della Corea del Sud, nome dietro le colonne sonore originali di Hotel Della Luna e Discendenti del sole.

Inoltre ha partecipato alla OST di ‘Goblin’, quella di Ailee Verrò da te come la prima neveil brano evergreen di Chanyeol & Punch’s Resta con medi Crush Bellissimoe altro ancora.

Foto di Theo Wargo/Getty Images per The Recording Academy

Tempo di rilascio internazionale della OST di Jimin

La OST di Ha Sungwoon e Jimin Con te per Netflix K-drama I nostri azzurri uscirà il 24 aprile alle 23:00 KST. Controlla l’orario internazionale di seguito.

Pacific Time: 7:00 PT, 24 aprile

Ora centrale: 9:00 CT, 24 aprile

Ora orientale: 10:00 ET, 24 aprile

Ora britannica: 15:00 BST, 24 aprile

Ora europea: 16:00 CEST, 24 aprile

Ora indiana: 19:30 IST, 24 aprile

Ora filippina: 22:00 nelle Filippine, 24 aprile

Ora del Giappone: 23:00 JST, 24 aprile

Ora australiana: 24:30 ACST, 24 aprile

Ora di Singapore: 22:00, 24 aprile

Ha Sungwoon ci ha fornito alcune informazioni in più su Jimin e la sua OST “Our Blues”! Sungwoon ha detto che la OST è stata discussa da luglio dello scorso anno, ed è una canzone molto sentimentale.🥺 Ha anche detto che ci sono storie dietro le quinte che verranno condivise in seguito! pic.twitter.com/vofCWnhpMZ — DATI JIMIN | CON TE 24/04 23:00💙 (@PJM_data) 20 aprile 2022

Dove trasmettere in streaming Con te MV

Secondo Yamyam Entertainment, il video musicale ufficiale di Ha Sungwoon e la OST di Jimin Con te MV for Our Blues sarà pubblicato dal canale YouTube ufficiale di Yamyam Entertainment.

Trasmetti in streaming il video musicale qui. La canzone verrà rilasciata anche da tutte le principali piattaforme musicali tra cui Spotify, Apple Music e altre. Per ulteriori informazioni sul live streaming, controlla qui.

Sono entusiasta di Ha Sungwoon e della OST dei BTS Jimin Con te? Ascolta la canzone in streaming sul canale YouTube ufficiale di Yamyam Entertainment alle 23:00 KST del 24 aprile.

