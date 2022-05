Bruce Greenwood sostituisce Frank Langella in “The Fall of the House of Usher” di Mike Flanagan

Il prossimo spettacolo horror di Mike Flanagan, La caduta della casa di Usher è più atteso di qualsiasi altro suo lavoro, in parte a causa della sua ritrovata fama su Netflix e principalmente per i suoi contenuti. Dopo il travolgente successo di Doctor Sleep, Il gioco di Gerald, Silenzio, e Infestazione della casa in collina, La caduta della casa di Usher è destinato a stabilire un altro punto di riferimento per Flanagan.

La serie in otto parti è basata su un racconto dello scrittore in costume Edgar Allen Poe. Immagini intrepide sta producendo lo spettacolo, la stessa casa dietro tutti i film e gli spettacoli di Mike. Lo spettacolo è ambientato alla fine degli anni ’70. Nonostante fosse a metà della produzione, il prossimo spettacolo Netflix ha visto di recente una sostituzione del cast.

Bruce Greenwood sarà il nuovo Roderick Usher

Bruce Greenwood, noto per aver recitato in entrambi Dottor Sonno e Il gioco di Gerald, ora è stato scelto per il ruolo di Roderick Usher. Frank Langella, noto per il ruolo di Richard Nixon, è stata la prima scelta per Flanagan. Tuttavia, le accuse di cattiva condotta sessuale hanno cambiato le cose per l’attore e Flanagan. Un’indagine ha seguito le accuse e le sue scoperte hanno portato alla rimozione dell’attore 84enne dallo spettacolo. Dopo Frank, Greenwood è stata una scelta naturale per Flanagan a causa della loro storia.

LEGGI ANCHE: Il cast di The Fall of the House of Usher di Mike Flanagan è stato annunciato da Netflix

La caduta di The House of Usher in un rapido assaggio

La caduta della casata degli Usher segue Roderick Usher, che è l’amico d’infanzia che il narratore dello spettacolo ha incontrato. Dopo averlo incontrato, non sembra molto strano, fino a quando Roderick gli mostra il cadavere di sua sorella Madeleine tenuto ordinatamente in un caveau. Roderick non riesce proprio a convincere il suo amico che sua sorella nel caveau non è morta. Ovviamente, appare spaventosamente in seguito, con i suoi vestiti macchiati di sangue, solo per sprofondare l’intera casa in un lago!

I libri di Edgar Allen Poe hanno una profonda essenza della vita familiare, dettagli cruenti che strappano le budella, temi di isolamento estremo e per non parlare delle entità spirituali. Poe è del 1800, eppure è ricordato al centro ancora oggi per i suoi racconti e poesie. In particolare, le sue storie dell’orrore e del mistero. Divenne noto come l’inventore del genere poliziesco.

La maggior parte delle persone guarderà la serie Netflix perché questa volta è la storia di Edgar a cui Mike sta lavorando. Tu sei?

LEGGI ANCHE: Messa di mezzanotte: Domande e risposte di Mike Flanagan e Rahul Kohli con Netflix Geeked

Il post Bruce Greenwood sostituisce Frank Langella in “The Fall of the House of Usher” di Mike Flanagan è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.