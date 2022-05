Bru dell’età di The Circle, Instagram, altezza, TikTok, lavoro e altro ancora

Una nuova stagione di Il cerchio è alle porte e questa stagione è piena di nuovi fantastici membri del cast, incluso uno che potrebbe sembrare familiare a coloro che tengono il passo con TikTok!

Ci riferiamo alla sensazione di TikTok Josh “Bru” Brubaker che lascerà TikTok alle spalle questo maggio per entrare in The Circle come uno dei pochi nuovi concorrenti che competono nella quarta stagione della serie di realtà di successo di Netflix.

Essendo uno dei primi concorrenti ad entrare in The Circle in questa stagione, prevediamo che Bru sarà uno dei preferiti dai fan tra il pubblico che sarà sicuramente interessato a conoscere meglio la simpatica personalità di TikTok cercando di dimostrare che i bravi ragazzi possono finire primo.

Sperando di conoscere meglio Bru da Il cerchio? Ti abbiamo coperto!

Bru di The Circle stagione 4 età

Josh Brubaker è nato l’11 maggio 1996, il che significa che quest’anno compirà 26 anni. Bru aveva solo 25 anni quando la stagione è stata girata, ecco perché si presenta come 25 nella serie.

Bru da The Circle stagione 4 Instagram

Se speri di trovare Bru da Il cerchio su Instagram, sei fortunato! Bru mantiene un account Instagram attivo e attualmente ha più di 250.000 follower, un numero che siamo sicuri continuerà a crescere man mano che gli spettatori si innamoreranno di lui in Il cerchio!

Bru di The Circle stagione 4 altezza

Secondo Celebrity Shine, Bru è pari a 6’0, il che sembra giusto dato quanto sembra essere alto Il cerchio.

Bru da The Circle stagione 4 TikTok

Come menziona Bru nello show, è attualmente un creatore di contenuti TikTok con un seguito piuttosto consistente di oltre 4,1 milioni di follower tramite la piattaforma social! Puoi seguire Bru su TikTok tramite questo link.

Bru dal lavoro della quarta stagione di The Circle

Bru da Il cerchio è un creatore di contenuti TikTok e un personaggio radiofonico noto per aver condiviso gli sguardi dietro le quinte del suo lavoro e per le ultime novità sia nello sport che nell’intrattenimento.

Bru dallo stato di relazione della stagione 4 di The Circle

Scusa gente, Bru da Il cerchio non sembra essere sul mercato! La star di TikTok sta attualmente uscendo con la collega creatrice di contenuti sui social media Anna Sitar. I due sono legati da tempo e sembrano andare ancora forte fino ad oggi, come evidente dalle pagine dei social media sia di Bru che di Anna.

Il cerchio è ora in streaming su Netflix! I nuovi episodi della stagione 4 usciranno ogni mercoledì di maggio a partire dal 4 maggio 2022!